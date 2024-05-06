Около 900 раз пытались контрабандой вывезти ГСМ из Казахстана

Вопросы обеспечения рынка Казахстана ГСМ рассмотрены на совещании под председательством первого зампремьер-министра РК Романа Скляра, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт главы правительства.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и председатель правления "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев проинформировали о стабильной ситуации на рынке и достаточных запасах по всем видам ГСМ. Особо отмечено, что отгрузка дизтоплива на весенне-посевные работы производителям сельхозпродукции осуществляется в приоритетном порядке.

Заместитель директора Пограничной службы КНБ Бауыржан Абсаматов сообщил, что проводится активная работа по недопущению перетоков и "серого" экспорта нефтепродуктов. Так, совместно с Комитетом государственных доходов с начала года в пунктах пропуска выявлено и пресечено порядка 900 фактов незаконного вывоза ГСМ в объеме около 130 тыс. литров.

Наряду с этим Агентством по финансовому мониторингу с начала года зарегистрировано 13 материалов о незаконной реализации ГСМ в объеме 6 тыс. тонн на сумму 1,6 млрд тенге.

В ходе совещания также отмечено, что на уровне правительства имеются договоренности с российской стороной о поставках ГСМ в случае необходимости.

По итогам совещания первый заместитель премьер-министра дал конкретные поручения по недопущению дефицита ГСМ на внутреннем рынке и пресечению попыток его незаконного вывоза из республики.

В апреле мы писали, что за последний год цены на автомобильное топливо сильно выросли в Казахстане: бензин подорожал почти на 14%, а дизельное топливо - более чем на 15%.

До этого мы рассказывали о том, что в Казахстане цены на бензин и дизельное топливо планируют повысить. Однако это повышение должно коснуться только иностранцев. С таким предложением выступили в Министерстве энергетики, чтобы победить "серый" экспорт топлива в соседние страны, где цены на него выше.

Позже в ведомстве пояснили, что низкая стоимость топлива в Казахстане приводит к перетокам в соседние страны и внутреннему дефициту. Поэтому повышение цен будет неизбежным решением.

Эксперты же раскритиковали данное решение, посчитав, что оно никак не поможет решить проблему с перетоком топлива в другие страны.