Нацбанк назвал паводки одной из причин сохранения базовой ставки в Казахстане

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 14,75% - председатель НБ на брифинге сообщил, что одной из причин стали паводки в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

На брифинге Нацбанка председатель Тимур Сулейменов назвал паводки одной из причин сохранения базовой ставки в Казахстане

"Одним из факторов сохранения базовой ставки была неясность последствий аномальных небывалых паводков. Их может быть несколько.

Во-первых, социальные последствия. Во-вторых, вопрос с ограничением предпринимательской активности на территориях, где наблюдаются паводки. В-третьих, вопрос фискальных расходов на устранение последствий паводков.

Исходя из того, что вода еще стоит и не везде ушла, а где-то, наоборот, прибывает, мы сочли необходимым сохранить ставку", - заявил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Он добавил, что при этом Нацбанк не поменял свой прогноз по инфляции на год.

"Придерживаемся того, что коридор 7,5-9,5% сохранится. Пока факторов, которые могут его существенно изменить, нет", - добавил Сулейменов.

Напомним, 23 февраля Нацбанк снизил базовую ставку до 14,75%. Тогда глава Нацбанка Тимур Сулейменов объяснял, как снижение ставки повлияет на депозиты казахстанцев.

Он также пояснял, почему было принято такое решение.

Наряду с этим он сообщал, что в ближайшее время НБ не планирует больше снижать ее.

Добавим, по данным на официальном сайте Нацбанка, базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая ее уровень, Нацбанк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

Решения по базовой ставке принимаются Комитетом по денежно-кредитной политике 8 раз в год по утвержденному графику принятия решения.