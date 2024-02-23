Нацбанк снизил базовую ставку: как это отразится на депозитах казахстанцев

На сегодняшнем брифинге глава Национального Банка Тимур Сулейменов рассказал, как снижение базовой ставки отразится на депозитах казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель НБ Тимур Сулейменов сообщил, что базовая ставка Нацбанка – это основной макроэкономический регулятор стоимости денег в экономике, то есть он определяет, сколько стоят кредитные ресурсы и сколько банки готовы давать за привлечение ресурсов от населения и бизнеса на свои депозиты.

"Конечно, мы ожидаем, что вместе с изменением ставки банка первого уровня, то есть Нацбанка, поменяются соответствующим образом и ставки банков второго уровня – это что касается и кредитов, и депозитов, но многое будет определяться решениями самих банков.

Но базово мы ожидаем, что ставка по депозитам также несколько снизится, примерно в том же размере, что и базовая. Но это будет зависеть от коммерческих планов, задач по маркетингу, рыночным нишам каждого конкретного банка", – добавил он.

В целом, по его словам, базовая ставка не предписывает ставки напрямую для БВУ и ставки по кредитам и депозитам остаются на их усмотрении.

Напомним, что сегодня представители Национального банка объявили о снижении базовой ставки до 14,75%. Почему было принято данное решение, пояснил Сулейменов. Наряду с этим он сообщил, что в ближайшее время НБ не планирует больше снижать ее.

Добавим, по данным на официальном сайте НБ, базовая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Нацбанка. Устанавливая ее уровень, НБ определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде.

Решения по базовой ставке принимаются Комитетом по денежно-кредитной политике 8 раз в год по утвержденному графику принятия решения.