Опасения со стороны США: есть ли угроза экспорту казахстанской нефти, ответили в Минэнерго

Глава Минэнерго на брифинге правительства оценил риски по транспортировке казахстанской нефти в связи с возможной угрозой системе Каспийского трубопроводного консорциума, пишет корреспондент NUR.KZ.

Журналисты на брифинге напомнили, что ранее администрация США впервые выразила опасения по поводу возможной угрозы системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому экспортируется сейчас более 80% нефти из Казахстана.

"Как пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. В 2022 году Москва уже ненадолго прекращала работу КТК. Как вы оцениваете эти угрозы? Есть ли какой-либо план действий при таком случае?" - поинтересовались представители СМИ у министра энергетики.

В ответ глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев напомнил, что отключение работы Каспийского трубопроводного консорциума (2-х и 3-месячной давности) было вызвано погодными факторами, а также необходимостью плановых капитальных ремонтов.

"Огромная работа была проделана и акционерами, и менеджментом компаний в части расширения мощностей. Как вы знаете, мощности расширены с возможностью до транспортировки более чем 85 млн тонн.

По данному трубопроводу заключены договора с собственниками нефти - ими являются ведущие глобальные международные компании. Понятно, что международные потребители, в том числе европейские, в первую очередь заинтересованы в стабильной работе данного трубопровода.

Мы находимся на связи с посольствами европейских государств, с нашими коллегами из Российской Федерации по обеспечению стабильной работы данного трубопровода. Соответствующие консультации по дипломатическим каналам идут и с украинской стороной", - заявил глава Минэнерго.

Между тем, в прошлом году на КТК также не раз останавливали перевалку нефти.

В конце ноября прошлого года Каспийский трубопроводный консорциум также сообщал о приостановке перевалки нефти на Морском терминале по метеоусловиям. Было объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем на морском терминале КТК была остановлена погрузка нефти, а танкеры отведены в районы ожидания.

В конце прошлого года, с 22 по 26 декабря, на морском терминале КТК полностью остановили перевалку нефти из-за погодных условий.

17 января также сообщалось о приостановке перевалки нефти на Морском терминале в связи с метеоусловиями. Позже гендиректор КТК Николай Горбань прокомментировал эти остановки, подчеркнув, что они никак не связаны с политическими причинами.

Как сообщается на сайте корпоративного издания КТК, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК ) - нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.