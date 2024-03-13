Смаилова, Куантырова и Жамаубаева исключили из совета директоров холдинга "Байтерек"

Изменения произошли в составе совета директоров АО "НУХ "Байтерек" – из него исключили бывших премьер-министра, а также министров финансов и нацэкономики, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Решением единственного акционера АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 29 февраля 2024 года были внесены изменения в состав совета директоров холдинга.

Сегодня официальная информация об этом появилась на сайте Казахстанской фондовой биржи.

Так, были внесены следующие изменения:

из состава совета директоров исключены : Смаилов А.А., Жамаубаев Е.К., Куантыров А.С., Байбазаров Н.С.;

: Смаилов А.А., Жамаубаев Е.К., Куантыров А.С., Байбазаров Н.С.; в состав совета директоров избраны: Бектенов О.А., Байбазаров Н.С., Такиев М.Т.

"С учетом внесенных изменений совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" состоит из девяти человек: Бектенов О.А., Иргалиев А.А., Скляр Р.В., Байбазаров Н.С., Такиев М.Т., Шарлапаев К.Б., Дэниель А. Витт, Мэри-Елен Берар, Манфред Грундке", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку. На следующий день пост нового премьер-министра вместо Алихана Смаилова официально занял Олжас Бектенов.

Также сменились министры финансов и национальной экономики.

Минфин Казахстана указом президента возглавил Мади Такиев, а Министерство нацэкономики – занимавший до этого пост главы АО "НУХ "Байтерек" Нурлан Байбазаров.

Ранее эти должности занимали Ерулан Жамаубаев и Алибек Куантыров соответственно.

На официальном сайте АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" говорится, что данный холдинг – ключевой институт правительства, обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Единственным акционером АО "НУХ "Байтерек" является правительство РК.

"Байтерек" включает в себя 8 дочерних организаций: акционерные общества со 100-процентным участием холдинга такие как, АО "Банк Развития Казахстана", АО "Отбасы банк", АО "ФРП "Даму", АО "Казахстанская жилищная компания", АО "ЭСК "Kazakh Export", АО "Qazaqstan Investment Corporation", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Bereke Bank".