"Сформировались очень большие риски": кредиты "до зарплаты" предлагают исключить в Казахстане

Депутат Ержан Бейсембаев сегодня в мажилисе предложил исключить в Казахстане так называемые кредиты "до зарплаты". Его поддержали и другие чиновники, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Ержан Бейсембаев в ходе обсуждения поправок по снижению уровня закредитованности населения предложил исключить возможность выдачи кредитов "до зарплаты".

"На сегодня так называемые кредиты "до зарплаты" очень популярны среди казахстанцев. Это очень опасно, именно здесь самые высокие ставки вознаграждения, иногда достигающие 1000%. Сейчас это предельно легкий способ получения беззалоговых займов. Эти деньги выдаются быстро и без учета доходов. Именно в этом сегменте как раз больше всего кредитуется наша молодежь, а некоторые имеют даже несколько кредитов", – объяснил он.

Депутат Унзила Шапак также сообщила, что такое предложение поступило от депутатов.

"Мы его направили на заключение правительства", – отметила она. В целом, по ее словам, такие микрокредиты сегодня в Казахстане выдают 60 компаний.

Предложение депутатов поддержала и глава АРРФР Мадина Абылкасымова. Отметим, что ранее она и сама озвучивала подобную инициативу.

"За последние два года в секторе быстрых кредитов очень большие риски сформировались. Проблемные займы и количество заемщиков растет. На сегодня в секторе онлайн-микрокредитов 220 тыс. человек имеют проблемные кредиты – это 80% от всех кто кредитуется в микрокредитной сфере. (...)

Я думаю, что кредитная онлайн-сфера очень рисковая, и для защиты прав граждан мы должны, я думаю, вообще исключить такого рода микрозаймы", – сказала она.

При этом сегодня депутаты в первом чтении приняли проект закона, которым ужесточается регулирование в части ограничения абсолютного размера задолженности по потребительским кредитам.

"Сейчас средний уровень задолженности по потребительским кредитам банков и МФО составляет порядка 1 млн тенге, при этом максимальный размер задолженности по таким кредитам законодательством не установлен. Для ограничения чрезмерного роста долговой нагрузки законодательно вводится понятие потребительского кредита, что позволит на нормативном уровне ограничить его максимальное значение: для банков – 5 млн тенге, для МФО – 2 млн тенге", – сказала депутат Унзила Шапак.

Этим же проектом закона предлагается ввести норму, согласно которой продажа банками и МФО кредитов граждан коллекторским агентствам будет возможна только по истечении 24 месяцев с момента возникновения просрочки и после проведения кредитором процедур урегулирования. Эта норма направлена на защиту прав заемщиков по урегулированию просроченной задолженности.

Отметим, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что у него вызывает тревогу закредитованность казахстанцев.

При этом в конце сентября прошлого года вопрос о закредитованности казахстанцев поднял на заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев. Он высказал мнение, что граждане вынуждены закрывать одни кредиты другими.

В прошлом году эксперты сообщали, что более 1,5 миллиона казахстанцев стали заемщиками МФО, и многие не могут выплатить задолженность.

"Общая задолженность населения перед микрофинансовыми организациями с учетом списанных контрактов на 1 сентября составила порядка 1,1 триллиона тенге", – говорил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

При этом ранее предлагалось запретить выдавать кредиты гражданам до 21 года, не имеющим официальных доходов.