Чиновники из ВКО хотели купить машину за двойную цену

В Восточно-Казахстанской области чиновники планировали купить автомобиль Lada Granta по цене, более чем в два раза превышающей рыночную стоимость, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, в прошлом году отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Уланского района оставил на портале госзакупок заявку на приобретение легкового автомобиля Lada Granta за 16 млн тенге для КГКП "Дарын".

Выяснилось, что минимальная рыночная цена автомобиля подобного класса тогда составляла около 6 млн тенге.

"При рассмотрении вопроса эта закупка была полностью отменена. Мы на постоянной основе проводим мониторинг портала государственных закупок. Это позволяет своевременно выявлять коррупционные риски, устранять неэффективное планирование и расходование бюджетных средств. За прошлый год были перенаправлены на иные нужды свыше 2 млрд тенге", - рассказал руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Денис Шакенов на заседании областного акимата.

Недавно стало известно, что 2,5 млрд тенге хотели незаконно потратить в акимате Кокшетау - там с нарушением закона заключили договор на строительство многоквартирного дома. Суд признал документ недействительным. Денежные средства направили на реализацию других социальных программ.

В прошлом году сообщалось, что аппарат акима Семея планирует купить 8 новых кроссоверов на сумму свыше 140 миллионов тенге. Для чего нужны были эти машины, объяснили в городском акимате.

А власти Актюбинской области решили приобрести на бюджетные 70 млн тенге два электромобиля. По заверениям акимата, таким способом в ведомстве намеревались сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.