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Акимат Семея покупает новые кроссоверы за 140 млн тенге

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Человек открывает дверь в автомобиль
Автомобиль. Иллюстративное фото: Erik Snyder/Getty Images

Аппарат акима Семея планирует купить 8 новых кроссоверов на сумму свыше 140 миллионов тенге. Необходимость приобретения машин объяснили в городском акимате, передает NUR.KZ.

На портале государственных закупок отмечается, что один автомобиль обойдется примерно в 18 миллионов тенге, общая сумма за 8 машин - 140 млн 800 тыс. тенге. Все они должны быть 2023 года выпуска, с двигателем не менее 1998 куб. см, автоматической коробкой передач, кроссоверы.

Необходимость покупки объяснили в акимате Семея.

"Сообщаем, что действующие служебные автомобили акимата Семея устарели. Это автомобили 2003, 2010, 2013 годов выпуска, на некоторые из них уже не выпускают запасные части. Пробег автомашин по спидометру составляет около миллиона, семисот, пятисот тысяч километров.

Старые автомобили очень дорогие в обслуживании, поэтому тратить бюджетные средства на содержание этих машин невыгодно. Остаточная стоимость составляет ноль тенге. После приобретения новых автомобилей старые будут проданы через аукцион, а вырученные средства - перечислены в бюджет", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в январе 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запретить покупать дорогие автомобили и мебель госорганам.

"Я предлагаю наложить мораторий на покупку дорогих объектов транспорта и мебели, на проведение форумов и конференций - мероприятия должны приносить практическую пользу. Все расходы должны быть обоснованными и оправданными. Средства должны работать во благо народа", - заявил тогда глава государства.

Однако летом текущего года пользователи Сети стали обсуждать покупку ДП Кызылординской области "крутых авто по 40 млн тенге". В ведомстве это объяснили необходимостью укрепления материально-технической базы.

Также стало известно, что в области Ұлытау для секретаря маслихата хотели купить служебный автомобиль премиум-класса тоже почти за 40 млн тенге. На это обратили внимание волонтеры и борцы с коррупцией, после чего конкурс был отменен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2040746-akimat-semeya-pokupaet-novye-krossovery-za-140-mln-tenge/

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