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Почти 70 млн тенге потратит акимат Актюбинской области на два электромобиля

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Автомобили
Автомобили. Иллюстративное фото: Samsul Said / Bloomberg / Getty Images

Власти Актюбинской области решили приобрести на бюджетные 70 млн тенге два электромобиля. Утверждается, что транспорт предназначен для гостей региона, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, ссылаясь на информацию от акимата, власти региона таким способом решили сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. В ведомстве уверены, что дорогостоящая покупка своевременна и необходима области, хотя каждый электромобиль обойдется бюджету в почти 40 млн тенге.

При этом в акимате утверждают, что кататься на электрокарах будут не сами чиновники, а высокопоставленные гости. Говорят, идея пришла спонтанно.

Автопарк областной администрации, оказывается, не обновлялся больше пяти лет. И при выборе машин в этот раз решили покупать не традиционные авто класса "люкс", а сверхтехнологичный транспорт.

Электромобиль, как указано в лоте, должен быть с полным пакетом опций. Уже даже нашлись желающие удовлетворить запросы актюбинских чиновников. Продавцу из бюджета заплатят почти 70 миллионов тенге.

"Они предназначены для иностранных делегаций, инвесторов, так как в Актюбинскую область в последнее время очень много приезжает иностранных инвесторов. Так как автопарк акимата Актюбинской области не обновлялся с 2018 года. Концепция на переход более экологически чистый, так скажем, не загрязняющий окружающую среду. Было решено приобрести электромобили", - объяснил зам. руководителя управления делами акимата Актюбинской области Тимур Рскельдин.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2029340-pochti-70-mln-tenge-potratit-akimat-aktyubinskoy-oblasti-na-dva-elektromobilya/

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