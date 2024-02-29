В "Отбасы банке" отреагировали на обвинения в финансовых уловках

В "Отбасы банке" прокомментировали заявление депутата Ислама Сункара, который ранее обвинил банк в финансовых уловках, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.

Как сообщили в пресс-службе "Отбасы банка", организация реализует систему жилищных строительных сбережений, и заимствовала ее у европейских стран.

"Cистема работает по принципу "пока одни копят, другие могут получить кредит". Именно накопления граждан позволяют "Отбасы банку" выдавать займы по доступным ставкам от 3,5% до 8,5% (ГЭСВ от 3,6%). Такие ставки по жилищным займам на рынке ипотечного кредитования предлагает только "Отбасы банк". Сбережения вкладчиков позволяют системе быть стабильной и неуязвимой.

Для получения займа по низкой ставке вкладчик банка должен накопить на депозите 50% от суммы займа в течение минимум трех лет. Это непременное условие работы системы жилищных строительных сбережений. Деньги вкладчиков должны в течение минимум трех лет находиться в системе, работать на нее. На эти средства банк помогает другим казахстанцам отметить новоселье", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем здесь разъяснили и требование о трехлетнем накоплении, которое прописано в законе "О жилищных строительных сбережениях".

"Если банк отменит требование по накоплению 50% на депозитах, то система сбережений перестанет работать. В этом случае казахстанцы лишатся возможности кредитоваться по доступным условиям.

Те казахстанцы, которые не хотят ждать и копить три года, но уже имеют на руках 50% от стоимости жилья тоже могут получить кредит в "Отбасы банке". Но они все равно, по закону о системе жилищных строительных сбережений, должны выдержать срок накопления три года. Поэтому такие клиенты перечисляют свои имеющиеся 50% на депозит в банке.

Пока эти 50% находятся на сберегательном счете, на них начисляется вознаграждение банка и премия государства в размере 20% на сумму, которая не превышает 200 МРП. Так эти деньги еще и работают на клиента.

Пока клиент ожидает, когда "созреет" его депозит, банк выдает ему промежуточный заем. Само название займа говорит о том, что это временный кредит. Он выдается в размере 100% от необходимой суммы. Соответственно, проценты по такому кредиту начисляются на всю выданную сумму, на все 100%. И сам процент по кредиту в данном случае более высокий - от 6,5 до 8,5% (ГЭСВ от 6,2%)", - добавили в пресс-службе банка.

В банке также заверили, что все их продукты и услуги реализуются в рамках закона.

"В Казахстане не запрещено открывать подобные банки, реализующие систему жилищных строительных сбережений. Для участия в данной системе финансовому институту необходимо получить соответствующую лицензию и начать работу.

Что касается прибыли банка, то она в виде дивидендов ежегодно выплачивается единственному акционеру - холдингу "Байтерек". Часть прибыли, которая остается в банке, идет на кредитование получателей жилищных выплат, ученых, молодых казахстанцев в возрасте до 35 лет.

Так, в этом году "Отбасы банк" часть своей прибыли направит на реализацию собственной программы "Отау". Она рассчитана на 7 лет. За этот период банк поможет решить жилищный вопрос 50 тысячам граждан", - подытожили в банке.

Накануне на заседании мажилиса депутат Ислам Сункар заявил, что "Отбасы банк" занимается финансовыми уловками и выдает гражданам их же деньги в долг под проценты.

"Сегодня "Отбасы банк", выдавая кредиты, независимо от того, сразу ли клиент приносит 50% от стоимости жилья или накапливает на депозите, банк начисляет ставку вознаграждения на 100% суммы кредита. Например, клиент приносит 10 млн тенге, и банк ему выдает 10 млн тенге - ставка вознаграждения рассчитывается на 20 млн тенге. Возникает вопрос, насколько справедливо выдавать гражданам их же собственные деньги под проценты и взимать за это еще комиссию банка", - заявил Ислам Сункар.

Напомним, изменение условий по оформлению ипотеки в "Отбасы банке" в конце прошлого года разъясняла его председатель Ляззат Ибрагимова – она заявляла, что это "вопрос справедливости".

При этом в конце сентября глава "Отбасы банка" выразила мнение, что стоимость жилья в стране "вряд ли упадет". Касательно роста цен на недвижимость Ибрагимова заявила, что он будет зависеть от доступности ипотечных программ.

По информации пресс-службы банка, АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" – единственный банк в Казахстане, реализующий систему жилищных строительных сбережений.

Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером АО "Отбасы банк" является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".