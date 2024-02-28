"Выдают гражданам их же деньги в долг": "Отбасы банк" обвинили в финансовых уловках

Сегодня на заседании мажилиса депутат Ислам Сункар заявил, что "Отбасы банк" занимается финансовыми уловками и выдает гражданам их же деньги в долг под проценты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня "Отбасы банк", выдавая кредиты, независимо от того, сразу ли клиент приносит 50% от стоимости жилья или накапливает на депозите, банк начисляет ставку вознаграждения на 100% суммы кредита. Например, клиент приносит 10 млн тенге, и банк ему выдает 10 млн тенге – ставка вознаграждения рассчитывается на 20 млн тенге.

Возникает вопрос, насколько справедливо выдавать гражданам их же собственные деньги под проценты и взимать за это еще комиссию банка.

На возмущения вкладчиков в банке дают замудренные ответы о том, что якобы эти деньги находятся на депозите, на них начисляется процентная ставка по депозиту, и также есть государственная премия. Но мы считаем, что это финансовые уловки, так как там всего 2% депозитная ставка, а госпремия начисляется на ограниченную сумму – то есть 200 МРП", – заявил депутат Сункар.

Он добавил, что за 2023 год один из самых крупнейших доходов среди банков получил именно "Отбасы банк" – 107,5 млрд тенге.

"Возникает вопрос – кто же на самом деле зарабатывает, люди или банк", – добавил депутат.

От партии НПК он озвучил следующие предложения:

пересмотреть начисление вознаграждения банка на сумму в 100%;

предусмотреть участие в предоставлении жилищных займов банкам, выдающим исламскую ипотеку, которая по сути подразумевает аренду с последующим выкупом;

рассмотреть возможность создания в стране кредитных и жилищно-накопительных кооперативов с четкими правилами их регулирования.

Напомним, изменение условий по оформлению ипотеки в "Отбасы банке" в конце прошлого года разъясняла его председатель Ляззат Ибрагимова – она заявляла, что это "вопрос справедливости".

При этом в конце сентября глава "Отбасы банка" выразила мнение, что стоимость жилья в нашей стране "вряд ли упадет". Касательно роста цен на недвижимость Ибрагимова заявила, что он будет зависеть от доступности ипотечных программ.

По информации пресс-службы банка, АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" – единственный банк в Казахстане, реализующий систему жилищных строительных сбережений.

Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером АО "Отбасы банк" является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".