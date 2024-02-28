"Выдают гражданам их же деньги в долг": "Отбасы банк" обвинили в финансовых уловках
Опубликовано:
Сегодня на заседании мажилиса депутат Ислам Сункар заявил, что "Отбасы банк" занимается финансовыми уловками и выдает гражданам их же деньги в долг под проценты, передает корреспондент NUR.KZ.
"Сегодня "Отбасы банк", выдавая кредиты, независимо от того, сразу ли клиент приносит 50% от стоимости жилья или накапливает на депозите, банк начисляет ставку вознаграждения на 100% суммы кредита. Например, клиент приносит 10 млн тенге, и банк ему выдает 10 млн тенге – ставка вознаграждения рассчитывается на 20 млн тенге.
Возникает вопрос, насколько справедливо выдавать гражданам их же собственные деньги под проценты и взимать за это еще комиссию банка.
На возмущения вкладчиков в банке дают замудренные ответы о том, что якобы эти деньги находятся на депозите, на них начисляется процентная ставка по депозиту, и также есть государственная премия. Но мы считаем, что это финансовые уловки, так как там всего 2% депозитная ставка, а госпремия начисляется на ограниченную сумму – то есть 200 МРП", – заявил депутат Сункар.
Он добавил, что за 2023 год один из самых крупнейших доходов среди банков получил именно "Отбасы банк" – 107,5 млрд тенге.
"Возникает вопрос – кто же на самом деле зарабатывает, люди или банк", – добавил депутат.
От партии НПК он озвучил следующие предложения:
- пересмотреть начисление вознаграждения банка на сумму в 100%;
- предусмотреть участие в предоставлении жилищных займов банкам, выдающим исламскую ипотеку, которая по сути подразумевает аренду с последующим выкупом;
- рассмотреть возможность создания в стране кредитных и жилищно-накопительных кооперативов с четкими правилами их регулирования.
Напомним, изменение условий по оформлению ипотеки в "Отбасы банке" в конце прошлого года разъясняла его председатель Ляззат Ибрагимова – она заявляла, что это "вопрос справедливости".
При этом в конце сентября глава "Отбасы банка" выразила мнение, что стоимость жилья в нашей стране "вряд ли упадет". Касательно роста цен на недвижимость Ибрагимова заявила, что он будет зависеть от доступности ипотечных программ.
По информации пресс-службы банка, АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" – единственный банк в Казахстане, реализующий систему жилищных строительных сбережений.
Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером АО "Отбасы банк" является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2063504-vydayut-grazhdanam-ih-zhe-dengi-v-dolg-v-finansovyh-ulovkah-obvinil-otbasy-bank-deputat/