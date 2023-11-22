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"Отбасы банк" все же останется банком второго уровня

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Деньги лежат на столе
Деньги. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова сообщила, что организация сохранит статус банка второго уровня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что сегодня в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики".

Если закон будет принят, то все списки очередников будут переданы в центр обеспечения жильем, который будет создан на базе "Отбасы банка".

При этом сам банк будет преобразован в Национальный институт развития с сохранением функций банка второго уровня.

"Функции банка расширятся. Он останется банком второго уровня, реализующим систему жилищных строительных сбережений. Казахстанцы, как и прежде, могут накапливать средства на депозите, получая на свои накопления вознаграждение банка и премию государства, для получения самых доступных в Казахстане кредитов.

По настоянию депутатов мажилиса банк, даже будучи институтом развития, остается под регуляторами: Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК и Национальным банком. Они сохраняют контрольно-надзорные функции в отношении "Отбасы банка".

Также банк остается участником Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Это значит, что все депозиты клиентов под надежной защитой государства", – заявила Ляззат Ибрагимова.

Также подчеркивается, что согласно проекту закона, списки очередников местных исполнительных органов – 646 тыс. человек – будут переданы в "Отбасы банк".

"Постановка на учет в текущую базу будет прекращена. Вместе с тем на базе "Отбасы банка" будет создана электронная база "Центр обеспечения жильем", в которую все граждане, вне зависимости от принадлежности к определенным категориям, смогут встать на учет.

На каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи. Там будет содержаться информация по доходам, имуществу, активам, что позволит в полной мере учитывать все характеристики семейного положения нуждающегося гражданина.

"Центр обеспечения жильем" будет единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных. Создание центра позволит применить принцип одного окна", – добавили в пресс-службе организации.

Для актуализации сведений по участникам очереди, законопроектом предусматривается инвентаризация очередников не реже одного раза в квартал.

Напомним, сегодня на заседании мажилиса министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев сообщал, что планируется преобразование "Отбасы банка" в национальный институт развития. При этом, по его словам, предполагалось выведение "Отбасы банка" из системы банков второго уровня.

Сам проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики" в мажилисе представил экс-вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев еще весной прошлого года.

В пресс-службе банка отметили, что АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" – единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений.

Банк состоит в Европейской федерации строительных сберегательных касс (ЕФССК) и в Международном союзе жилищного финансирования. Единственным акционером АО "Отбасы банк" является АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2047128-otbasy-bank-vse-zhe-ostanetsya-bankom-vtorogo-urovnya/

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