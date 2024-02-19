Ввозить куриные яйца в Казахстан хотят запретить на полгода

Минсельхоз опубликовал проект приказа о введении запрета на ввоз яиц кур в Казахстан автотранспортом. Ограничение хотят установить на полгода, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытых НПА".

Согласно тексту приказа, предлагается ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию РК автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза.

Приказ планируют ввести в действие с 1 мая 2024 года.

Как указано в пояснительной записке к проекту, на 1 января 2024 года в РК насчитывается 56,5 млн голов птицы (за аналогичный период 2022 года – 50 млн голов или рост на 13,8%).

В 2023 году производство составило 4,9 млрд штук (2022 год – 5 млрд штук или снижение на 2,8%).

"По предварительным данным Бюро национальной статистики, в 2023 году экспорт составил 175,9 млн штук, импорт – 286,9 млн штук. Таким образом, обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составляет 98%", – заявили специалисты.

На публичном обсуждении документ будет находиться до 1 марта 2024 года.

При этом отметим, что в середине января министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев высказывался о том, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита яиц и мяса птицы.

По его словам, Казахстан полностью обеспечивает себя яйцами и "никаких проблем, связанных с перетоком отечественного продукта в РФ", власти не видят.

"Мы понимаем, что у нас дефицита яйца не будет. По ним самое главное – цены, чтобы не было такой галопирующей динамики", – подчеркивал он.

Действительно, за последний год куриные яйца сильно подорожали в Казахстане. Только за вторую неделю января стоимость яиц первой категории в среднем по Казахстану выросла на 1,6%, а за предыдущий год – на 15%.

Жители Актау отмечали, что за несколько дней цена на яйца выросла с 700 тенге за десяток до 830 тенге.

"Сначала яйца стоили 300, потом 450, затем 500, перед новым годом 600, сейчас почти уже 800 тенге. Мы уже боимся в магазины заходить", – заявляли жители города.

Еще в начале ноября вице-премьер Серик Жумангарин отмечал, что единственное, в плане повышения цен на продукты, что действительно вызывает беспокойство правительства, это подорожание яиц.

"Уже десяток зашкаливает за 600 тенге. Хотя когда-то он стоил 450. Это в розницу, я имею в виду. Но здесь справедливости ради надо сказать, что нужно рассматривать каждого (производителя – прим. ред.). У нас достаточно много яичного направления птицефабрик, каждого надо рассматривать в отдельности. Но, в принципе, мы для себя видим: не хватает, прежде всего, оборотного капитала", – говорил он.