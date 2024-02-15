Стало известно, на реализацию каких проектов хотят направить средства ЕНПФ

Вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин в мажилисе заявил, что на средства ЕНПФ предлагается построить канализационно-очистные сооружения в городах Казахстана, передает NUR.KZ.

Тимур Карагойшин сообщил, что в соответствии с поручением главы государства и правительства в настоящее время министерством осуществляется работа по подготовке и реализации проектов строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений.

"Из 89 городов в 69 требуется строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений. На сегодняшний день проекты в 8 городах профинансированы из республиканского бюджета на общую сумму порядка 20 млрд тенге"– добавил он.

При этом он сообщил, что необходимо реализовать 61 проект КОС на предварительную сумму 878 млрд тенге по следующим механизмам:

8 проектов на общую сумму порядка 200 млрд тенге за счет займов международных финансовых организаций под государственную гарантию;

28 проектов за счет средств республиканского бюджета на предварительную сумму 346 млрд тенге;

1 проект на общую сумму 16 млрд тенге в городе Қонаев планируется реализовать по механизму ГЧП;

24 проекта планируется реализовать за счет средств ЕНПФ через "НУХ "Байтерек" на общую сумму 316 млрд тенге.

Напомним, в ноябре прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев прокомментировал решение правительства направить на модернизацию объектов энергетики 1,5 трлн тенге из ЕНПФ.

"Достаточно большой срок окупаемости, то есть где-то 10-15 лет. Но в данном случае речь идет, наверное, о вложении в виде займов. То есть, скорее всего, это будут либо облигационные займы, либо прямые займы, я пока не знаю еще механизмы", – сказал он.

В декабре заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о механизме инвестирования средств ЕНПФ в инфраструктуру.

"АО "НУХ "Байтерек" и АО "ФНБ "Самрук-Қазына" выпустят облигации на рыночных условиях, а ЕНПФ вложит средства в эти ценные бумаги. Данный механизм является полностью прозрачным. Облигации компаний будут размещаться на Казахстанской фондовой бирже", – рассказала она.

В конце января текущего года Национальный банк РК приобрел облигации холдинга "Байтерек" на сумму 173 млрд тенге. Деньги были взяты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Позже Роман Скляр высказался о вложении денег ЕНПФ в холдинг "Байтерек". По его словам, это многолетняя правоприменительная практика, когда финансовые институты заимствуют средства на рынках, будь то средства ЕНПФ или банков второго уровня, либо частных инвесторов.

"Средства ЕНПФ должны приносить прибыль всем людям, которые их вложили, чтобы обеспечить инвестдоход их пенсионных накоплений", – сказал он.

На прошлой неделе Тамара Дуйсенова рассказала, смогут ли казахстанцы снимать "излишки" пенсионных накоплений, если государство заберет часть средств из ЕНПФ.