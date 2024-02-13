Почему в Казахстане передумали повышать НДС, объяснил министр финансов

Сегодня в правительстве премьер-министр объявил, что в Казахстане не будут повышать НДС, как это предлагалось ранее. Глава Минфина на брифинге объяснил такое решение, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы знаете, что на протяжении последних полутора лет обсуждается проект нового Налогового кодекса, в рамках этого обсуждения было предложено повышение ставки.

Но на сегодняшний день пришли к мнению, что повышение ставки не требуется. Она может негативно отразиться на бизнесе и на обществе", - пояснил министр финансов Мади Такиев.

Он добавил, что для сохранения ставки НДС на уровне 12%, как сейчас, не нужно никаких дополнительных постановлений.

Отметим, что премьер-министра Олжас Бектенов, заявляя о сохранении ставки НДС в Казахстане, сообщил, что решение принято по поручению президента.

Напомним, налог на добавленную стоимость (НДС) – это один из основных налогов, который занимает около 25-30% всех денежных поступлений в бюджет страны. Он взимается при оплате товаров и услуг.

О возможно повышении НДС в стране заговорили в сентябре прошлого года. Тогда в МНЭ сообщали о планах поднять ставку НДС с 12% до 16%. В ведомстве объясняли, что это должно увеличить объемы денежных поступлений в бюджет, а также повысить конкурентоспособность отечественных товаров.

Эксперты разошлись во мнениях относительно повышения ставки налога. Так, в НПП "Атамекен" высказали мнение, что из-за повышения НДС может вырасти инфляция: это грозит резким повышением цен на товары и услуги, а малый бизнес не сможет перерасти в средний, как и средний - в крупный.

На расширенном заседании правительства на прошлой неделе Токаев заявил, что недоволен новым Налоговым кодексом, а повышение НДС не панацея. Сам налог, по мнению президента, нуждается в реформировании.

"Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны. Предыдущее правительство парировало такие аргументы доводами о дополнительных поступлениях в бюджет, которые заменят трансферты из Нацфонда. Приходится констатировать, что пока работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует моим ожиданиям как главы государства", - заявлял Токаев.

Ранее мы рассказывали, как повышение НДС может отразиться на жизни казахстанцев.