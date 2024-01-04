Доллар немного подешевел в Казахстане
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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 4 января, курс доллара немного снизился по отношению к тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.
На данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 456,09 тенге. Со вчерашнего дня американская валюта подешевела на 0,93 тенге.
Также, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 451,4-456 тенге, продажа – 457-459 тенге;
- в Астане: покупка – 451,4-453 тенге, продажа – 457-457,6 тенге.
При этом в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 456,5-457 тенге, продажа – 458,5-459,5 тенге;
- в Астане: покупка – 451-455 тенге, продажа – 458,7-459 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2053940-dollar-nemnogo-podeshevel-v-kazahstane/