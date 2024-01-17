Земли рынка Болата Назарбаева вернули государству

Земли рынка в Кордайском районе, аффилированного с Болатом Назарбаевым, возвращены государству. Об этом сообщили в прокуратуре Жамбылской области, передает NUR.KZ.

По информации официального сайта ведомства, в 2004 году актами акимата Кордайского района и акима Кордайского сельского округа ТОО "Карасай БН-Тараз", принадлежащему Болату Назарбаеву, выдан участок площадью 34,3017 га для обслуживания торгового комплекса "Барыс-2".

В надзорном органе отметили, что при предоставлении участка был нарушен порядок, а именно часть земель площадью 22,25 га относится к орошаемым пахотным землям сельскохозяйственного назначения и подлежит особой охране. Однако земли земли передали под обслуживание рынка.

Рынок. Фото: прокуратура Жамбылской области

В этой связи прокуратурой района был подан иск в суд о признании недействительными и аннулировании актов акиматов района и сельского округа, договоров купли-продажи.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда от 28 декабря 2023 года признаны недействительными и отменены договоры купли-продажи участков между ТОО "Карасай БН-Тараз" и отделом земельных отношений акимата Кордайского района, все договоры ТОО "Кордай Инвест" о безвозмездной передаче земельных участков.

Постановление суда вступило в законную силу 28 декабря 2023 года, государственные акты на земельные участки отменены.

Напомним, Болат Назарбаев скончался 13 ноября 2023 года. По данным некоторых СМИ, он с 2015 года страдал онкологическим заболеванием.

Ранее Болат Назарбаев лишился авторынка "Барыс" после того, как были удовлетворены исковые требования прокуратуры Карасайского района Алматинской области о признании недействительными типовых договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 37,6 га.

Также сообщалось, что прокуратура Алматинской области вернула в государственную собственность землю, принадлежавшую Алие и Болату Назарбаевым. Участки расположены в Жамбылском и Карасайском районах.

Кроме того, Болата Назарбаева обязали вернуть 31,9% акций АЗТМ (Астанинский завод металлических труб) в собственность государства.