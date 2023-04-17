Болат Назарбаев лишился авторынка "Барыс"

Болат Назарбаев. Фото: saliqaly.kz

Карасайский районный суд огласил решение по гражданскому делу касательно авторынка "Барыс", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматинской области.

В надзорном органе пояснили, что сегодня, 17 апреля, состоялось оглашение решения Карасайского районного суда об удовлетворении исковых требований прокуратуры Карасайского района о признании недействительными типовых договоров купли-продажи земельных участков, общей площадью 37,6 га (авторынок "Барыс").

Председательствующий судья по гражданскому делу - Ахметова, представители истца - старшие прокуроры Карасайской районной прокуратуры Исаев и Раимкулов.

Согласно информации с портала "Судебный кабинет", ответчиком по данному делу являлся Болат Назарбаев.

Напомним, на днях стало известно о том, что прокуратура Алматинской области вернула в государственную собственность земельные участки, принадлежавшие Алие и Болату Назарбаевым.

Участки расположены в Жамбылском и Карасайском районах. Соответствующие иски были удовлетворены.

В марте текущего года Болата Назарбаева обязали вернуть 31,9% акций АЗТМ в собственность государства. Такое решение кассационной инстанции было опубликовано на официальном сайте Верховного суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017136-bolat-nazarbaev-lishilsya-avtorynka-barys/