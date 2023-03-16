Болат Назарбаев. Фото: saliqaly.kz

Болата Назарбаева обязали вернуть 31,9% акций АЗТМ в собственность государства. Такое решение кассационной инстанции опубликовано на официальном сайте Верховного суда.

Так, в решении суда говорится, что Департаментом государственного имущества и приватизации МФ РК по договору от 18 февраля 1998 года произведена продажа государственного пакета акций АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного фонда победителю тендера ТОО "Темир Кон" за 105 300 000 тенге.

"2 апреля 2007 года ТОО "Темир Кон" реализовало Назарбаеву Б.А. акции в количестве 86,7812% от уставного капитала АО "АЗТМ", из которых 31,9% ранее являлись государственным пакетом.

1 апреля 2009 года между комитетом, ТОО "Темир Кон" и Назарбаевым Б.А. заключено соглашение о перемене лиц в обязательстве по договору, по условиям которого в случае неисполнения данных обязательств Назарбаев Б.А. обязан передать комитету государственный пакет акций.

2 апреля 2009 года простые акции АО "АЗТМ" в количестве 398 246 штук, куда так же вошли оспариваемые акции, Назарбаевым Б.А. проданы ТОО "PLS-ТМ" по договору", – говорится в решении суда.

Там также отмечается, что, учитывая, что Болат Назарбаев условия договора не исполнил, он обязан вернуть продавцу спорный пакет акций.

В результате Верховный суд постановил отменить решение суда №2 Ауэзовского района города Алматы от 11 сентября 2012 года и постановление апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда от 30 ноября 2012 года.

Иск Комитета государственного имущества и приватизации суд постановил удовлетворить, а договор купли-продажи ценных бумаг от 2 апреля 2009 года, заключенный между Болатом Назарбаевым и ТОО "PLS - ТМ" - признать недействительным в части продажи простых именных акций АО "АЗТМ", составляющих 31,9% уставного фонда.

"Обязать Назарбаева Б.А. возвратить простые именные акции АО "АЗТМ" в размере 31,9% от уставного капитала АО "АЗТМ" в собственность государства путем передачи их в ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан", – отмечается в решении суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013127-bolata-nazarbaeva-obyazali-vernut-319-aktsiy-aztm-v-sobstvennost-gosudarstva/