Казахстанцы стали жаловаться в Минторговли на отказ продавцов принимать "безнал"

Потребители начали сообщать в Минторговли и интеграции о случаях, когда продавцы требуют оплачивать товары только наличными. В ведомстве напомнили, что это незаконно, передает МИА "Казинформ".

По данным ведомства, с начала 2024 года в Комитет по защите прав потребителей МТИ РК поступило 10 обращений по поводу отказа предпринимателей принимать оплату с помощью безналичного расчета.

В основном потребители жалуются на требования продавцов оплачивать товары только "наличкой", а также на отсутствие POS-терминалов.

Отмечается, что эти обращения были направлены в КГД для принятия соответствующих мер

"Согласно статье 720 КоАП РК, органы государственных доходов рассматривают дела об административных правонарушениях предусмотренной статьей 194 КоАП", – предупредили в Минторговли.

Добавим, по статье 194 КоАП РК, отказ в принятии платежей и (или) переводов с использованием платежных карточек индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, обязанным принимать их при осуществлении торговой деятельности (выполнении работ, оказании услуг) на территории Республики Казахстан, влечет предупреждение.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф:

на субъектов малого предпринимательства – в размере 40 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 60 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

Напомним, в конце прошлого года министра финансов спрашивали, не боится ли ведомство, что казахстанцы перейдут на "черный нал" после того, как мобильные переводы предпринимателей начнут отслеживать.

"Не боимся, потому что сейчас практически никто налом не держит. Это неудобно. Даже в магазин идешь, 5 тысяч тенге невозможно разменять. Поэтому я не думаю, что все в нал уйдут", – отвечал тогда Ерулан Жамаубаев.

Проверка банковских переводов в Казахстане

С 2023 года Комитет госдоходов начал получать сведения о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности согласно банковским данным. На данный момент проводится обработка и анализ мобильных переводов государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов.

При этом проверке подвергаются не все, а только те физические лица, на личных банковских счетах которых зафиксированы денежные поступления от 100 и более разных людей в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев.

Однако в скором времени количество граждан, чьи мобильные переводы будут проверяться, станет заметно больше.

С 2024 года, помимо госслужащих, эта проверка будет проводиться в отношении работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

С 2025 года в список проверяемых попадут индивидуальные предприниматели, руководители юридических лиц и их супруги.

С 2026 года – все остальные граждане Казахстана.

В Комитет госдоходов не будет передаваться информация о размере транзакций, личные данные отправителя и так далее.

Банки должны передать только индивидуальный идентификационный номер (ИИН) физического лица, на счет которого было получено множество переводов от разных отправителей в течение долгого времени.

При этом представители КГД не раз напоминали, что личные переводы налогами облагаться не будут.