Доллар вновь подешевел в Казахстане

Сегодня, 12 января, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже американская валюта подешевела на 1,52 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 451,33 тенге, снизившись на 1,52 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 447,9-451,5 тенге, продажа – 453-453,9 тенге;

: покупка – 447,9-451,5 тенге, продажа – 453-453,9 тенге; в Астане: покупка – 447,9-449 тенге, продажа – 453-453,9 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 451,3-451,7 тенге, продажа – 453,3-453,7 тенге;

: покупка – 451,3-451,7 тенге, продажа – 453,3-453,7 тенге; в Астане: покупка – 451 тенге, продажа – 455 тенге.

Напомним, что в начале января курс доллара немного снизился по отношению к тенге и составил на тот момент 456,09 тенге.

Между тем в России курс доллара по итогам торгов также снизился на 0,7% и стал дешевле 88 рублей. Это случилось впервые с ноября прошлого года.

Также сегодня сообщалось, что стоимость нефти выросла после ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам из-за опасений эскалации конфликта, что может помешать добыче и транспортировки во всем регионе.