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На информацию об отрицательной доходности Нацфонда отреагировали в Минфине

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Кассир считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минфин опроверг информацию об отрицательной доходности Национального фонда. По итогам 2023 года поступления в Нацфонд составили 6,4 трлн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В СМИ появилась информация относительно отрицательной доходности Национального фонда.

В этой связи Министерство финансов отмечает следующее. По итогам 2023 года поступления в Национальный фонд составили 6,4 трлн тенге, из них поступления от нефтяного сектора – 4,6 трлн тенге и инвестиционный доход – 1,8 трлн тенге", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в прошлом году из Нацфонда в республиканский бюджет в виде трансфертов было направлено 4,1 трлн тенге. Также по итогам 2023 года чистые поступления в Нацфонд составили 2,3 трлн тенге. В результате за прошлый год его активы выросли с 26,8 трлн тенге до 29,1 трлн тенге.

"Вместе с тем, в ряде СМИ отмечается, что 1,3 трлн. тенге были потрачены на покупку акции АО "НК "КазМунайГаз".

Данное утверждение является некорректным, поскольку средства Национального фонда в размере 1,3 трлн тенге были инвестированы в акции КМГ, а не израсходованы. То есть данные средства нельзя рассматривать как изъятия из Национального фонда", – пояснили в министерстве.

В Минфине добавили, что размещение средств Нацфонда в акции КМГ, как и в другие финансовые инструменты, производится согласно Концепции управления государственными финансами РК до 2030 года и перечня разрешенных финансовых инструментов для размещения активов Нацфонда.

"В результате в портфеле Национального фонда появились акции КМГ, являющейся крупнейшей нефтегазовой компанией страны, акции которой стали одними из наиболее ликвидных ценных бумаг эмитентов из Казахстана, демонстрирующие стабильную доходность, как с точки зрения роста их стоимости, так и значительного объема дивидендных выплат", – подытожили в ведомстве.

Напомним, аналитики сообщали, что Минфин не указал в отчете дополнительные расходы на 1,3 трлн тенге, которые были изъяты за последние три месяца 2023 года для покупки акций компаний АО "КазМунайГаз".

"Общая сумма использованных денег Нацфонда Казахстана в 2023 году составила порядка 5,3 трлн тенге, что значительно больше прямых поступлений в Нацфонд от нефтяного сектора в размере 4,5 трлн тенге (без учета инвестдохода)", – указывают аналитики.

Напомним, в августе глава Минфина представил проект закона "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы". В документе сказано, сколько средств хотят взять из Нацфонда в 2024 году.

В следующем году из Национального фонда будут привлечены трансферты в объеме 3,6 трлн тенге.

Средства будут направлены на модернизацию автомобильных дорог, сетей тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительство ряда социальных объектов в рамках национальных проектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".

На поддержку развития реального сектора экономики на 2024 год предусмотрено 2,8 трлн тенге. Расходы силовых структур планируются в объеме 2,6 трлн тенге. Общегосударственные расходы бюджета в 2024 году составят 7,8 трлн тенге.

В сентябре Ерулан Жамаубаев рассказал, сколько денег поступило в Нацфонд Казахстана в прошлом году.

А в ноябре в Нацбанке сообщили, почему в Нацфонде стало меньше денег.

Согласно статье 21 Бюджетного кодекса РК, Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счетах правительства страны в Нацбанке, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли РК по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

Нацфонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства путем накопления финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2054474-na-informatsiyu-ob-otritsatelnoy-dohodnosti-natsfonda-otreagirovali-v-minfine/

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