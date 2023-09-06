Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько денег поступило в Нацфонд Казахстана в этом году

Опубликовано:

Калькулятор и деньги лежат на графике
Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главу Минфина в кулуарах мажилиса спросили о поступлениях в казахстанский Нацфонд в этом году – он рассказал, сократились ли они, передает корреспондент NUR.KZ.

"По моим данным, в этом году средства Нацфонда растут по нужной динамике. В прошлом году инвестдоход был отрицательный, в этом году инвестдоход есть, и поступления идут.

Активы Нацфонда превысили 60 млрд долларов, у нас есть задача к 2030 году довести его активы до 100 млрд долларов", - заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Журналисты уточнили, почему министр говорит о росте, если в отчете Нацбанка говорится о снижении на 29% поступлений "в виде прямых налогов от организаций нефтяного сектора".

"Смотрите, это, наверное, по сравнению с прошлым годом. В прошлом году средняя цена на нефть в течение года была выше 90 долларов. В этом году - на уровне 80 долларов по итогам семи месяцев.

Поэтому это логично, при том физическом объеме не может быть тех же поступлений в Нацфонд, как и в прошлом году. Тем не менее в этом году идет динамика роста. Если не ошибаюсь, в начале года было менее 55 млрд, то сейчас - 60 млрд. Это факт", - заявил Жамаубаев.

Напомним, на прошлой неделе глава Минфина представил проект закона "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы". В документе сказано, сколько средств хотят взять из Нацфонда в 2024 году.

В следующем году из Национального фонда будут привлечены трансферты в объеме 3,6 трлн тенге.

Средства будут направлены на модернизацию автомобильных дорог, сетей тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительство ряда социальных объектов в рамках национальных проектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".

На поддержку развития реального сектора экономики на 2024 год предусмотрено 2,8 трлн тенге. Расходы силовых структур планируются в объеме 2,6 трлн тенге. Общегосударственные расходы бюджета в 2024 году составят 7,8 трлн тенге.

Согласно статье 21 Бюджетного кодекса РК, Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счетах правительства страны в Нацбанке, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли РК по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

Нацфонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства путем накопления финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035510-skolko-deneg-postupilo-v-natsfond-kazahstana-v-etom-godu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.