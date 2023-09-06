Сколько денег поступило в Нацфонд Казахстана в этом году

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Главу Минфина в кулуарах мажилиса спросили о поступлениях в казахстанский Нацфонд в этом году – он рассказал, сократились ли они, передает корреспондент NUR.KZ.

"По моим данным, в этом году средства Нацфонда растут по нужной динамике. В прошлом году инвестдоход был отрицательный, в этом году инвестдоход есть, и поступления идут.

Активы Нацфонда превысили 60 млрд долларов, у нас есть задача к 2030 году довести его активы до 100 млрд долларов", - заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Журналисты уточнили, почему министр говорит о росте, если в отчете Нацбанка говорится о снижении на 29% поступлений "в виде прямых налогов от организаций нефтяного сектора".

"Смотрите, это, наверное, по сравнению с прошлым годом. В прошлом году средняя цена на нефть в течение года была выше 90 долларов. В этом году - на уровне 80 долларов по итогам семи месяцев.

Поэтому это логично, при том физическом объеме не может быть тех же поступлений в Нацфонд, как и в прошлом году. Тем не менее в этом году идет динамика роста. Если не ошибаюсь, в начале года было менее 55 млрд, то сейчас - 60 млрд. Это факт", - заявил Жамаубаев.

Напомним, на прошлой неделе глава Минфина представил проект закона "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы". В документе сказано, сколько средств хотят взять из Нацфонда в 2024 году.

В следующем году из Национального фонда будут привлечены трансферты в объеме 3,6 трлн тенге.

Средства будут направлены на модернизацию автомобильных дорог, сетей тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительство ряда социальных объектов в рамках национальных проектов "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".

На поддержку развития реального сектора экономики на 2024 год предусмотрено 2,8 трлн тенге. Расходы силовых структур планируются в объеме 2,6 трлн тенге. Общегосударственные расходы бюджета в 2024 году составят 7,8 трлн тенге.

Согласно статье 21 Бюджетного кодекса РК, Национальный фонд Республики Казахстан представляет собой активы государства в виде финансовых активов, сосредоточиваемых на счетах правительства страны в Нацбанке, полезных ископаемых, передаваемых в счет исполнения налоговых обязательств по уплате налога на добычу полезных ископаемых, рентного налога на экспорт по сырой нефти, газовому конденсату, роялти и доли РК по разделу продукции в натуральной форме или денег от их реализации, а также в виде иного имущества, за исключением нематериальных активов.

Нацфонд предназначен для обеспечения социально-экономического развития государства путем накопления финансовых активов и иного имущества, за исключением нематериальных активов, снижения зависимости экономики от нефтяного сектора и воздействия неблагоприятных внешних факторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035510-skolko-deneg-postupilo-v-natsfond-kazahstana-v-etom-godu/