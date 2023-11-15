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Каким будет курс доллара в ближайшие три года, рассказал глава МНЭ

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Девушка держит в руках пачку долларов
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах кабмина рассказал, почему в бюджете на ближайшие три года заложен курс 460 тенге, если уже сейчас доллар стоит 480 тенге и более, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр национальной экономики заявил, что, по данным Нацбанка, средний курс доллара с начала года составил 469 тенге.

"У нас ожидания, что курс будет стабильным. И если мы смотрим в течение года, то он обычно не соответствует средневзвешенному курсу. Когда в прошлом году курс скакал до 500 тенге и выше, мы сразу сказали, он отскочет назад. То же и здесь происходит.

Курс тенге в целом находится в свободном плавании. У нас в бюджетных целях в том числе курс на более консервативных уровнях находится, и мы даем соответствующие сигналы и инвесторам, и населению, что курс у нас стабилен", - заявил он.

По его словам, если курс будет чуть ниже, чем планируется, то это будут дополнительные поступления в бюджет.

На вопрос же о том, есть ли вероятность, что курс будет ниже 460 тенге в ближайшие три года, глава МНЭ коротко сообщил: "Он может быть как ниже, так и выше. Примерно средне он должен быть 460".

Напомним, вчера на торгах на KASE доллар подешевел почти на 2 тенге - курс установился на отметке 463,65 тенге за 1 единицу американской валюты. При этом в середине октября доллар в Казахстане стоил почти 480 тенге.

В Нацбанке ранее заявляли, что амплитуда колебаний курса тенге зависит от ожиданий участников рынка, динамики на мировых рынках и внутренних факторов.

"Нацбанк не таргетирует и не прогнозирует курс тенге - он формируется исключительно на основе рыночных факторов", - заявили в ведомстве.

В 2023 году тенге показывал сильную волатильность и резкие скачки на валютном рынке. Однако в начале лета он заметно укрепился и показал рост ко всем трем основным иностранным валютам в Казахстане - к рублю, доллару и евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2045808-kakim-budet-kurs-dollara-v-blizhayshie-tri-goda-rasskazal-glava-mne/

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