Доллар снова подешевел в Казахстане

Во вторник, 14 ноября, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США упал более чем на 2 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент стоимость одного доллара в казахстане равняется 463,65 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта потеряла 2,21 тенге.

При этом отметим, что вчера курс доллар тоже понизился – на 1,97 тенге.

Так, сейчас, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 461-465,5 тенге, продажа – 465,5-468,3 тенге;

покупка – 461-465,5 тенге, продажа – 465,5-468,3 тенге; в Астане: покупка – 461-461,5 тенге, продажа – 465,5-467 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: