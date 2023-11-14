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Доллар снова подешевел в Казахстане

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Доллары лежат на столе
Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Во вторник, 14 ноября, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США упал более чем на 2 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент стоимость одного доллара в казахстане равняется 463,65 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта потеряла 2,21 тенге.

При этом отметим, что вчера курс доллар тоже понизился – на 1,97 тенге.

Так, сейчас, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 461-465,5 тенге, продажа – 465,5-468,3 тенге;
  • в Астане: покупка – 461-461,5 тенге, продажа – 465,5-467 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 465,5-466 тенге, продажа – 468-468,3 тенге;
  • в Астане: покупка – 460-464 тенге, продажа – 468 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2045690-dollar-snova-podeshevel-v-kazahstane/

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