Доллар подорожал почти до 480 тенге на бирже в Казахстане

Курс доллара вырос днем в среду на Казахстанской фондовой бирже почти до 480 тенге - свидетельствуют данные торгов на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 479,40 тенге, повысившись на 1,37 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 475,2-478,5 тенге, продажа – 480,3-482 тенге;

покупка – 475,2-478,5 тенге, продажа – 480,3-482 тенге; в Астане: покупка – 475,2-477,5 тенге, продажа – 481,2-482 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: