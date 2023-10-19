Доллар подорожал почти до 480 тенге на бирже в Казахстане
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Курс доллара вырос днем в среду на Казахстанской фондовой бирже почти до 480 тенге - свидетельствуют данные торгов на официальном сайте KASE.
Средневзвешенный курс доллара составил 479,40 тенге, повысившись на 1,37 тенге с момента последней сессии.
По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 475,2-478,5 тенге, продажа – 480,3-482 тенге;
- в Астане: покупка – 475,2-477,5 тенге, продажа – 481,2-482 тенге.
Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 477,9-478,5 тенге, продажа – 480,3 тенге;
- в Астане: покупка – 477 тенге, продажа – 482 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041743-dollar-podorozhal-pochti-do-480-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/