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Сколько денег казахстанцы тратят на еду, рассказал Жумангарин

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Люди стоят в очереди на кассе в супермаркете
Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин на брифинге в кабмине рассказал, действительно ли казахстанцы тратят половину своей зарплаты на продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что в Казахстане проводились исследования, чтобы понять, сколько люди тратят на покупку продуктов питания.

"Я хотел бы сделать очень важное уточнение – не половину заработной платы, а половину потребительских расходов. Это разные совсем вещи. Поскольку, по данным статистики, от номинальной заработной платы казахстанцы платят меньше на продукты питания и безалкогольные напитки – порядка 23%. Но из потребительских расходов, куда входят и продовольственные и непродовольственные товары и услуги, тратится, действительно, порядка 49%", – заявил он.

Львиную долю расходов, по его словам, составляет покупка мяса. Речь идет о 17%. Еще 8% – хлеб и крупы, 5% – молочные продукты, по 4% – овощи и фрукты, и еще 4% – сахар.

"Эти шесть продуктов, которые на сегодня определяют высокие расходы населения. И этими продуктами мы сейчас вплотную занимаемся. То есть готовим большой проект по развитию обработки в этих отраслях, по развитию мясного животноводства, глубокой переработки мяса, молока, зерна, овощехранилища и дорожная отрасль развития сахарной отрасли", – резюмировал Серик Жумангарин.

Напомним, сегодня Серик Жумангарин рассказал, в какие супермаркеты он ходит за продуктами, и что думает о ценах.

Зампремьер-министра также рассказал, где казахстанцам лучше покупать продукты питания.

"Нормальный человек, он едет в выходной, закупается на рынке или в супермаркетах, где цены ниже, чем в магазинах у дома. Поэтому ссылаться на магазин у дома как на предмет статистического исследования я бы не стал", – отметил он.

Еще он говорил о новом перспективном для экспорта продукте в Казахстане.

"Сейчас открываются перспективные другие рынки и новые продажи. У нас очень хорошо пошло растительное масло, сейчас практически 70% – рынок Таджикистана, идет наращивание на рынки Узбекистана и Афганистана", – отмечал Жумангарин.

Кроме того, Жумангарин рассказал, на какие продукты казахстанцам стоит ожидать роста цен в Казахстане.

На прошлой неделе аналитики рассказали, что казахстанцы стали есть больше мяса. На этом фоне растут и цены. Сильнее всего в стране подорожали говядина и свинина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2044539-skolko-deneg-kazahstantsy-tratyat-na-edu-rasskazal-zhumangarin/

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