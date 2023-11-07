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Вице-премьер Жумангарин: Два раза в месяц обязательно хожу за покупками

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Женщина в супермаркете
Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин сегодня рассказал, что ходит в супермаркеты дважды в месяц – там он следит за ценами на продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Зампремьер-министра Серик Жумангарин сообщил, что два раза в месяц обязательно ходит за покупками.

"Честно говоря, чаще времени не хватает, часто бываю в командировках. В основном посещаю сети SMALL и Magnum. Ничего особенного не отметил бы. Иногда качество товара хромает, особенно рассыпного товара.

А так, в принципе за последние полгода яйцо сильно в цене выросло. Постоянно слежу за растительным маслом, потому что у нас есть договоренности, что цена будет стабильной. Масло не растет, а падает в цене, масложировики – молодцы, выполняют свои обязательства. Приятно видеть это. В магазинах ассортимент увеличивается. Но я не знаю, как это сказывается на покупательной способности", – сообщил он.

По его словам, средний чек и объем продаж торговых сетей – это существенный индикатор экономического благополучия страны.

"Если продажи начинают замедляться и падать – это плохой признак. Я не всегда много чего покупаю, но тем не менее (походы в магазины – прим. ред.) – это хорошая практика", – резюмировал Серик Жумангарин.

В начале октября мы писали, что в Казахстане многие социально значимые продукты питания начали дешеветь. Однако исключением стала мука первого сорта, которая за неделю подорожала сразу на 2%. Также рекорд побили цены на яйца.

На сайте Бюро нацстатистики говорится, что в прошлом месяце по сравнению с октябрем 2022 года повышение цен отмечено на:

  • капусту – 69,1%;
  • виноград – на 46,7%;
  • рис – на 40,3%;
  • апельсины – на 28,1%;
  • морковь – на 22,4%;
  • молоко консервированное – на 22%;
  • воду минеральную – на 21,1%;
  • напитки негазированные – на 21%, и еще на ряд продуктов питания.

Снижение же цен наблюдалось на гречневую крупу (20,1%), подсолнечное масло (16,2%), сахар-песок (16%).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044497-vitse-premer-zhumangarin-dva-raza-v-mesyats-obyazatelno-hozhu-za-pokupkami/

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