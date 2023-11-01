"Это вполне достижимый результат": глава Нацбанка о снижении инфляции в Казахстане до 5% к 2026 году

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сегодня в мажилисе рассказал, почему нельзя резко снижать базовую ставку в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты поинтересовались, какие факторы должны повлиять на снижение инфляции в Казахстане до 5% к 2026 году.

"Что касается ставки в 16%, да, я считаю, что она свою роль сыграла. Инфляция у нас достаточно активно снижается. Если она была более 21% по итогам прошлого и в начале этого года, сейчас она уже, утром буквально вышла статистика, 10,8%. То есть значительная работа проведена и правительством, и акиматами, и совместно с достаточно жесткой денежно-кредитной политикой Нацбанка начинает давать свои плоды", – сказал Тимур Сулейменов.

При этом он рассказал, почему 16-процентная ставка сейчас крайне необходима и резко снижать ее нельзя.

"Инфляция – это не только рост цен по отдельным товарам, это общий рост цен экономики. И превышение денежной массы над товарной… Когда есть деньги, но против них еще не создана добавочная стоимость в виду товаров, эти деньги давят на все цены, начиная с продуктов и заканчивая ценами на недвижимость, автомобили, товары долгосрочного потребления и так далее. Поэтому задача Нацбанка – эту излишнюю денежную массу не допустить на товарные рынки. Для этого ее необходимо сдерживать. Именно для этого нам и нужна ставка и именно этим мы и занимаемся", – сказал глава Нацбанка.

При этом он заявил, что "если эту ставку резко снизить, у нас резко снизится интерес банков к нашим инструментам в виду нот. И тогда эти деньги хлынут либо на валютные, либо на потребительские рынки".

"Поэтому мы считаем, что для того, чтобы обуздать монетарную массу, конечно, мы будем эту ставку снижать, но на данный момент мы движемся к этому осторожно. В то же время, разделяя оптимизм премьер-министра, что, наверное, 10 и ниже процентов инфляции у нас – это вполне достижимый результат", – сказал Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка сообщил, что текущий уровень инфляции снизился в два раза – с 21,3% в феврале до 10,8% по итогам октября.

"Снижению инфляции способствовали ослабление внешнего инфляционного давления, а также меры правительства и проводимая денежно-кредитная политика Нацбанка. По нашим прогнозам, инфляция замедлится с текущих значений до около 8% к концу 2024 года, а в 2025 году – до около 6% с последующим сохранением вблизи цели 5%", – резюмировал он.

Напомним, в начале октября Национальный банк РК снизил базовую ставку с 16,5% до 16% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Позже председатель Нацбанка пояснил, почему базовую ставку снизили тогда, когда тенге ослаб. Также он рассказал, почему ее решили снизить именно на 0,5%, и какой фактор был решающим.

А через несколько дней на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов сделал замечание по докладу замглавы Нацбанка – по его мнению, тот неверно объяснил причины замедления инфляции.