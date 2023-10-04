Подорожает ли бензин в Казахстане, рассказал глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сегодня на XV Евразийском форуме KAZENERGY рассказал, могут ли вырасти цены на бензин в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев высказался о возможном росте цен на бензин в Казахстане.

"Предпосылок для роста цен (на бензин – прим. ред.), за исключением возможного роста цен в РФ, нет.

В настоящее время спрос и потребление у нас в Казахстане сбалансированы, сформирован необходимый резерв нефтепродуктов по дизельному топливу – на срок порядка 1 месяца, по бензину 92 и 95 – также на уровне 25-ти дней. Плюс с учетом производства данных видов нефтепродуктов мы не ожидаем дефицита.

Тем не менее мы видим определенные риски, связанные со снижением объема возмещения затрат на нефтепродукты, которое происходит сейчас в РФ. Тут есть риски с возможным удорожанием импортного топлива, которое будет пропорционально влиять на цены на внутреннем рынке. Пока мы, исходя из сформированных резервов, ориентируемся на продукты, произведенные в Казахстане", – заявил министр.

Напомним, ранее в Казахстане подняли цены на бензин и дизтопливо. Соответствующий приказ вступил в силу в марте. А в начале августа в стране ввели запрет на их вывоз сроком на шесть месяцев. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы избежать их дефицита.

Наряду с этим стало известно, что бензин марки АИ-95 будут завозить в Казахстан из России, чтобы покрыть потребность в регионах. Заниматься импортом будет компания "Петросан". Также министр энергетики называл ориентировочные цены на топливо в нашей стране.

В сентябре в Минэнерго сообщили, что в Казахстане могут отменить транспортный налог для некоторых авто, при этом повысив цену на бензин.