Возможное подорожание бензина на 14 тенге за литр назвали в Минэнерго существенным

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге ведомства высказался о возможности отмены повышения акцизов на бензин, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Аккенженов подтвердил, что предложение повысить акцизы на бензин высказывалось.

"Мы это тоже слышали. Впервые этот документ увидели у себя в электронной системе, но, к сожалению, никаких разговор с коллегами из Миннацэкономики не было.

Вообще, по установлению каких-либо налогов или других обязательных платежей, это не прерогатива Минэнерго. Целесообразнее задать вопрос экономическому блоку. Я слышал, что будет +14 тенге на каждый литр, возможно. Расчеты я не видел, нам их не предоставляли. Я думаю, это существенно", – отметил он.

Инициатором повышения стоимости, по его словам, является не Минэнерго, а Министерство нацэкономики.

"Мы еще его не согласовывали и не рассматривали. Звучит цифра в 14 тенге, но на чем она основана, мы не можем сказать. Если посмотреть историю, любое повышение цен, неважно, это ГСМ либо другое, конечно, оно чувствительно для населения. Мы это прекрасно понимаем. Как только мы увидим все расчеты и поймем, можно будет сделать какие-то выводы.

Минэрего на данный момент поддерживает целостность нашего рынка и достаточность предложений по нефтепродуктам. Мы заботимся, чтобы производства и предложения по ГСМ было достаточно", – добавил вице-министр.

Напомним, на прошлой неделе вице-министр экономики Азамат Амрин заявил, что в Казахстане могут отменить транспортный налог для некоторых авто, при этом повысив цену на бензин.

"Предполагается его упразднение (транспортного налога – прим. ред.) для авто до 3,5-4 литров. О чем речь? Мы порядка 80 млрд собираем транспортного налога, у нас порядка 5 млн тонн – потребление нефтепродуктов. Если просто поделить одно на другое, то получится, что, если мы перенесем транспортный налог в стоимость бензина, то бензин должен вырасти на 14 тенге, чтобы забирать этот налог через бензин", – говорил тогда он.

Позже глава МНЭ Алибек Куантыров заявлял, что отмена транспортного налога и повышение цен на бензин это не связанные между собой вещи.

"Это было предложение общественности – той категории владельцев, которые имеют транспортные средства, но ими не пользуются. Им не хотелось бы платить (налог – прим. ред.), если они не часто выезжают, а платить только за бензин.

Что касается вопроса связи с повышением акцизов на бензин, на дизтопливо, – это не взаимосвязанные вещи. Мы не планируем повышать акцизы, чтобы убить транспортный налог, или наоборот. Акциз так и так будет повышаться для того, чтобы выравнивать рынки на ГСМ с другими странами ЕАЭС", – заявлял он.

При этом в конце марта сообщалось, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане.

С 12 апреля в стране вступил в силу приказ министра, которым предусматривалось повышение предельных цен на регулируемые государством нефтепродукты. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита топлива.