Общественный транспорт важнее личных авто: глава Минпрома высказался о льготном автокредитовании

Глава Минпромышленности и строительства на брифинге в правительстве объяснил, почему в Казахстане не будут выделять деньги на льготные кредиты для покупки личных авто, передает корреспондент NUR.KZ.

"Наша позиция – общественный транспорт и плата для большего количества людей важнее, чем наличие или отсутствие транспорта у одного конкретного человека. Поэтому мы перенаправляем эти средства на то, чтобы обеспечить жителей городов, в том числе и пригородные маршруты, общественным транспортом", – заявил министр Канат Шарлапаев.

Он добавил, что пока ни один регион в Казахстане не получил льготных автобусов, поскольку "возвратных денег еще не накопили". Этот процесс, по словам министра, будет длительным.

"Процесс будет длительно идти, потому что люди накапливают деньги, чтобы обеспечить максимальный объем в регионах, когда будет потребность. (…) Это будет делать фонд развития промышленности – на эти деньги, которые вернутся от выплаченных кредитов на авто", – заявил глава Минпрома.

Напомним, 20 июня экс-глава МИИР Марат Карабаев высказался о льготном автокредитовании в Казахстане. Он заявил, что рассматривается возможность перенаправления средств от льготного автокредитования на кредитование общественного автотранспорта.

Позже в ведомстве объясняли, почему нового старта программы льготного автокредитования, который в народе прозвали "успеть за 18 секунд", в Казахстане больше не будет.

"Поймите, деньги есть, но их мало, на всех не хватит. Наша задача была максимально от нее пользу донести. Пользой является то, что надо обеспечить в первую очередь 9,2 млн человек, которые пользуются автобусами, качественными автобусами", – говорил тогда еще вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов.

Он подчеркивал, что нужно максимально эффективно использовать средства РОП.

"Задача стояла, что они должны максимально принести пользу. И с начала этого года мы ее (программу – прим. ред.) хотели переформатировать. Сейчас у нас был первый вариант – как сделать так, чтобы часть населения получила, которая в первую очередь нуждается в кредитах", – отмечал чиновник.

Также в ведомстве рассказывали, какая программа льготного автокредитования останется доступной для казахстанцев.