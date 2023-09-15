Курс доллара в Казахстане вновь повысился

Сегодня, 15 сентября, согласно итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США повысился на более чем один тенге, сообщается на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара остановился на отметке 467,29 тенге, повысившись на 1,15 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 463,5-465 тенге, продажа – 468-469 тенге;

в Астане: покупка – 463,5-465 тенге, продажа – 468,5-469 тенге.

Тем временем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 464,5-465 тенге, продажа – 467,3-468 тенге;

в Астане: покупка – 460-466 тенге, продажа – 468,5-470 тенге.

Напомним, что 12 сентября курс доллара снизился на 1,5 тенге, составив 461,14 тенге, а затем резко подорожал почти на 3 тенге. Вчера он вновь вырос на 1,53 тенге, достигнув показателя в 466,18 тенге.

В Нацбанке РК объяснили, почему за август курс тенге ослаб по отношению к американскому доллару.