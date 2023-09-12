Доллар стал еще дешевле по отношению к тенге
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12 сентября, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара упал еще более чем на 2 тенге. Такая информация приводится на официальном сайте KASE.
На данный момент стоимость одного доллара США в Казахстане составляет 460,5 тенге. Со вчерашнего дня валюта подешевела на 2,12 тенге.
Отметим, что согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 459,5-462 тенге, продажа – 464,5-465 тенге;
- в Астане: покупка – 459,5-461 тенге, продажа – 464,5-465 тенге.
Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 461,5 тенге, продажа – 465 тенге;
- в Астане: покупка – 457-462,8 тенге, продажа – 463,9-467 тенге.
При этом вчера курс доллара понизился еще на 3,05 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2036304-dollar-stal-esche-deshevle-po-otnosheniyu-k-tenge/