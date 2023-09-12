Доллар стал еще дешевле по отношению к тенге

12 сентября, по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара упал еще более чем на 2 тенге. Такая информация приводится на официальном сайте KASE.

На данный момент стоимость одного доллара США в Казахстане составляет 460,5 тенге. Со вчерашнего дня валюта подешевела на 2,12 тенге.

Отметим, что согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 459,5-462 тенге, продажа – 464,5-465 тенге;

покупка – 459,5-462 тенге, продажа – 464,5-465 тенге; в Астане: покупка – 459,5-461 тенге, продажа – 464,5-465 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 461,5 тенге, продажа – 465 тенге;

покупка – 461,5 тенге, продажа – 465 тенге; в Астане: покупка – 457-462,8 тенге, продажа – 463,9-467 тенге.

При этом вчера курс доллара понизился еще на 3,05 тенге.