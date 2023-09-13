Почти на 3 тенге резко подорожал доллар в Казахстане

Сегодня, 13 сентября, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, американская валюта подорожала почти на 3 тенге, сообщается на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара оказался на отметке 463,98 тенге, подорожав на 2,84 тенге со вчерашнего дня.

Согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 461-465 тенге, продажа – 466-467,5 тенге;

покупка – 461-465 тенге, продажа – 466-467,5 тенге; в Астане: покупка – 461-463 тенге, продажа – 466-467 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 464,5 тенге, продажа – 467-467,5 тенге;

покупка – 464,5 тенге, продажа – 467-467,5 тенге; в Астане: покупка – 462-464,5 тенге, продажа – 466-468,5 тенге.

Напомним, что вчера по итогам заключительных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара упал почти на 1,5 тенге и составил 461,14 тенге.