Курс доллара немного повысился на бирже в Казахстане

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 1,5 тенге. Актуальные курсы валют приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент стоимость американского доллара в Казахстане составляет 466,18 тенге. С момента предыдущих торгов доллар подорожал на 1,53 тенге.

Согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 462,5-465,1 тенге, продажа – 467-468 тенге;

покупка – 462,5-465,1 тенге, продажа – 467-468 тенге; в Астане: покупка – 462,5-464 тенге, продажа – 467,5-468 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 465,1-465,3 тенге, продажа – 467,7 тенге;

покупка – 465,1-465,3 тенге, продажа – 467,7 тенге; в Астане: покупка – 462,5-466 тенге, продажа – 466,5-470 тенге.

При этом вчера доллар резко подорожал почти на 3 тенге.

До этого несколько дней подряд наблюдалось ослабление американской валюты: во вторник, 12 сентября, доллар подешевел на 1,42 тенге, а за день до этого – сразу на 3,05 тенге.