"Нельзя превращать Налоговый кодекс в священную книгу": Токаев обратился к Смаилову

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Налоговый кодекс нельзя превращать в священную книгу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Правительству предстоит реализовать комплекс мер по формированию в Казахстане открытой модели науки. Прежде всего, следует законодательно закрепить новые подходы к развитию науки, усилить взаимосвязь научно-технологической и экономической политики государства", - заявил президент на заседании Национального совета по науке и технологиям.

Он отметил, что недавно была принята новая Концепция развития науки и высшего образования до 2029 года. Теперь назрела необходимость разработки отдельного закона о науке и технологической политике.

"Для стимулирования вложений бизнеса в науку требуется внедрить налоговые льготы и инвестиционные преференции в виде так называемых "супервычетов".

Алихан Асханович (Смаилов - прим. ред.), посмотрите, как мы можем стимулировать за счет снижения налоговой нагрузки и большего привлечения инвестиции в науку. Мне кажется, нам нужно очень гибко подходить к налоговой политике. Там, где возможно снижать, не надо бояться.

В конце концов Налоговый кодекс должен быть простым нормативным актом, который позволяет в его рамках принимать соответствующие решения. Нельзя превращать весь Налоговый кодекс объемом в 1000 страниц в некую священную книгу, к которой невозможно подойти. Давайте договоримся на этот счет.

Они должны предоставляться предпринимателям, финансирующим НИОКР и развитие научных центров", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что такой опыт хорошо показал себя в Сингапуре, Китае, Южной Корее.

"Конкретные нормы нужно предусмотреть в Налоговом, Предпринимательском и Бюджетном кодексах уже в этом году", - заключил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016494-nelzya-prevraschat-nalogovyy-kodeks-v-svyaschennuyu-knigu-tokaev-obratilsya-k-smailovu/