"Не смотрят, какая фамилия": в МСХ высказались о субсидиях дочери экс-главы ВКО Ахметова

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня на брифинге в СЦК представитель МСХ объяснил, как дочь экс-акима ВКО Даниала Ахметова получила в Павлодарской области субсидии в размере почти 52 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты – они попросили представителя МСХ объяснить, как дочь экс-акима ВКО Даниала Ахметова получила в Павлодарской области субсидии. Речь идет о почти 52 млн тенге.

Глава департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ РК Турар Мухамеджанов ответил представителям СМИ.

"МСХ не раздает субсидии, то есть не рассматривает эти заявки на субсидии. Субсидии рассматриваются управлениями сельского хозяйства областей, каждой области и сейчас все субсидии предоставляются через информационные системы", – заявил в ответ Турар Мухамеджанов.

В пример он привел инвестиционные субсидии, для получения которых фермеры становятся в очередь.

"Имеется лист ожидания, и там не смотрят какая фамилия, чей это родственник. Человек подал заявку, и он попадает автоматически в очередь, и оплата этих субсидии производится ровно по той очереди, в которой он стоит. И эта очередь не меняется (по чьей-либо просьбе - ред.). Поэтому говорить, что кто-то за счет фамилии или родственных связей вне очереди может получить субсидии, это тоже неверно", – резюмировал спикер.

Напомним, что в июле глава МСХ уже высказывался по данному вопросу. Тогда Ербол Карашукеев заявил, что в системе госактов зарегистрировано 51 тысяча товаропроизводителей.

"Они показывают свои земли, наличие скота. Никто не спрашивает, кто у тебя папа, кто у тебя мама, или кто ты сам. Система объективно просит (данные - прим. ред.), и если есть основания, выплачивается. Если денег нет – в лист ожидания ставится. Это нововведение нашей системы", – заверил тогда Ербол Карашукеев.

Отметим, 16 июня этого года Даниал Ахметов был освобожден от должности акима ВКО. Вместо него регион возглавил Ермек Кошербаев, который ранее занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России.

Ахметов возглавлял регион с ноября 2014 года - несколько раз он сохранял пост акима области, например, после прошедших президентских выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033668-ne-smotryat-kakaya-familiya-v-msh-vyskazalis-o-subsidiyah-docheri-eks-glavy-vko-ahmetova/