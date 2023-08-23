Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Не смотрят, какая фамилия": в МСХ высказались о субсидиях дочери экс-главы ВКО Ахметова

Опубликовано:

Калькулятор и деньги лежат на графике
Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня на брифинге в СЦК представитель МСХ объяснил, как дочь экс-акима ВКО Даниала Ахметова получила в Павлодарской области субсидии в размере почти 52 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты они попросили представителя МСХ объяснить, как дочь экс-акима ВКО Даниала Ахметова получила в Павлодарской области субсидии. Речь идет о почти 52 млн тенге.

Глава департамента финансовых инструментов и микрокредитования МСХ РК Турар Мухамеджанов ответил представителям СМИ.

"МСХ не раздает субсидии, то есть не рассматривает эти заявки на субсидии. Субсидии рассматриваются управлениями сельского хозяйства областей, каждой области и сейчас все субсидии предоставляются через информационные системы", – заявил в ответ Турар Мухамеджанов.

В пример он привел инвестиционные субсидии, для получения которых фермеры становятся в очередь.

"Имеется лист ожидания, и там не смотрят какая фамилия, чей это родственник. Человек подал заявку, и он попадает автоматически в очередь, и оплата этих субсидии производится ровно по той очереди, в которой он стоит. И эта очередь не меняется (по чьей-либо просьбе - ред.). Поэтому говорить, что кто-то за счет фамилии или родственных связей вне очереди может получить субсидии, это тоже неверно", – резюмировал спикер.

Напомним, что в июле глава МСХ уже высказывался по данному вопросу. Тогда Ербол Карашукеев заявил, что в системе госактов зарегистрировано 51 тысяча товаропроизводителей.

"Они показывают свои земли, наличие скота. Никто не спрашивает, кто у тебя папа, кто у тебя мама, или кто ты сам. Система объективно просит (данные - прим. ред.), и если есть основания, выплачивается. Если денег нет – в лист ожидания ставится. Это нововведение нашей системы", – заверил тогда Ербол Карашукеев.

Отметим, 16 июня этого года Даниал Ахметов был освобожден от должности акима ВКО. Вместо него регион возглавил Ермек Кошербаев, который ранее занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России.

Ахметов возглавлял регион с ноября 2014 года - несколько раз он сохранял пост акима области, например, после прошедших президентских выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033668-ne-smotryat-kakaya-familiya-v-msh-vyskazalis-o-subsidiyah-docheri-eks-glavy-vko-ahmetova/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.