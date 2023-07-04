"Нам без разницы – папа, мама, муж": главу МСХ возмутил вопрос о субсидиях дочери Ахметова

Ербол Карашукеев. Фото: primeminister.kz

Главу Минсельхоза в кулуарах правительства спросили, почему дочь бывшего акима ВКО Даниала Ахметова единственная получила субсидии на свое ИП в Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"51 тысяча у нас зарегистрированных в системе госактов – все это товаропроизводители. Они показывают свои земли, наличие скота. Никто не спрашивает, кто у тебя папа, кто у тебя мама, или кто ты сам.

Система объективно просит (данные – прим. ред.), и если есть основания, выплачивается. Если денег нет – в лист ожидания ставится. Это нововведение нашей системы. Сделайте запрос.

120 млрд субсидий мы уже выплатили. Десятки тысяч людей получили субсидии", – ответил на вопрос о субсидиях дочери Ахметова глава МСХ Ербол Карашукеев.

Министр добавил, что сельхозтоваропроизводителей не должны делить по принципу "кто у них папа, богатые они или бедные" – субсидии выдаются по установленным критериям.

"Если сейчас начнем говорить, чьи родители, беспредел начнется. Самый главный вопрос – законные основания имелись или нет.

Мы можем сделать запрос и посмотреть (законность выдачи субсидий дочери Ахметова – прим. ред.). Решение принимает управление сельского хозяйства и правоохранительные органы. Давайте посмотрим", – добавил глава МСХ.

После очередного уточнения по этой теме министр перешел на более эмоциональную речь, журналисты уточнили, почему это вызвало возмущение у министра.

"Как я не буду возмущаться? Если это сельхозтоваропроизводитель, нам без разницы кто: папа мама, дедушка, племянник, муж. Главное, чтобы не нарушался закон при выдаче субсидий. Правоохранительные органы свою оценку дадут, если там были нарушения", – ответил Карашукеев.

Напомним, Даниал Ахметов был освобожден от должности главы Восточно-Казахстанской области 16 июня. Возглавил он регион еще в 2014 году. Преемником Ахметова на посту акима ВКО стал Ермек Кошербаев.

Добавим, что субсидия – это разновидность финансовой поддержки, которая предоставляется на определенные цели, поясняют в РИА Новости.

Получателями могут быть как физические, так и юридические лица, а сама материальная поддержка может предоставляться как из республиканского, так и из местного бюджетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027487-nam-bez-raznitsy-papa-mama-ili-muzh-glavu-msh-vozmutil-vopros-o-subsidiyah-docheri-ahmetova/