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Доллар вновь значительно подорожал на бирже в Казахстане

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Мужчина держит доллары в руках
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вырос более чем на 3 тенге. Такая информация приводится на официальном сайте KASE.

На данный момент стоимость американской валюты составляет 464,05 тенге. С момента предыдущих торгов курс доллара вырос на 3,21 тенге.

Добавим, что по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 461-463 тенге, продажа – 464,5-467,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 462-463 тенге, продажа – 467-467,5 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 461,5 тенге, продажа – 464,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 459,5-463 тенге, продажа – 463,5-467 тенге.

Напомним, что в середине августа доллар США начал показывать резкий рост относительно казахстанского тенге. Так, 16 августа за сутки доллар вырос сразу на 5,81 тенге, а 17 августа утром стоимость доллара в казахстанских обменниках подскочила до 468 тенге.

При этом 21 августа мы сообщали, что курс доллара упал более чем на 7 тенге. Однако в прошлую среду доллар вновь резко подорожал – сразу на 5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032991-dollar-vnov-znachitelno-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane/

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