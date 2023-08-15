Два миллиона тонн нефти может потерять Казахстан в этом году

Нефть. Иллюстративное фото: David McNew / Staff / Getty Images

Из-за аварии на МАЭК и других факторов в этом году добыча нефти в Казахстане может сократиться. Однако глава Минэнерго считает, что оценивать потери пока рано, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что сегодня министр энергетики заявил о понижении планки ежегодного объема добычи нефти.

"Мы где-то 90,5 млн тонн должны были произвести. Это не только из-за аварии на МАЭК (сокращение добычи – прим. ред.). То есть в целом там достаточный объем был плановых и неплановых ремонтов на месторождениях.

Сейчас из-за ограничений электроэнергии на 12 тыс. тонн в день мы от плана отклоняемся, где-то порядка на 1,5-2 млн тонн, возможно, до конца года будем снижать прогноз по объему добычи нефти", – отметил Алмасадам Саткалиев.

Подчеркивается, что из-за аварии на МАЭК сейчас нефтяным предприятиям подают электроэнергию лишь ночью. Полностью устранить последствия аварии обещают до конца недели.

Как отмечает телеканал, сейчас прогноз Минэнерго по добыче составляет 89,5 миллионов тонн нефти. Однако эта цифра не окончательная, и планка может упасть еще ниже, так как ремонт на месторождениях еще продолжается.

При этом Алмасадам Саткалиев заявил, что пока оценивать потери от сокращения добычи "черного золота" рано.

Источник: КТК

Напомним, на Мангистауском атомном энергетическом комбинате произошли аварии. Специалисты подчеркивали, что до завершения аварийно-восстановительных работ на блоке 3 ТЭС МАЭК для предотвращения перегруза сети потребуется ежедневное ограничение промышленных потребителей Мангистауского энергоузла.

За день до этого в 10 микрорайонах Актау аварийно отключилось электричество, из-за этого несколько человек застряли на аттракционе в жару. В МАЭК прокомментировали произошедшее – там сообщили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 отключился энергоблок №3.

Подачу электроэнергии в ряд населенных пунктов ограничили в Мангистау

По данным местных СМИ, 13 августа в связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии. В регионе введена "веерная" подача электроэнергии.

Позже стало известно, что подача электричества практически на все нефтяные предприятия региона находится под ограничением после аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032612-dva-milliona-tonn-nefti-mozhet-poteryat-kazahstan-v-etom-godu/