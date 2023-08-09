Казахстан собирается продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

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Запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана собираются снова продлить. Соответствующий проект приказа был опубликован на портале "Открытых НПА".

Согласно проекту приказа, опубликованному 4 августа, в Казахстане собираются продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа из страны на три года автомобильным транспортом, а ж/д транспортом – на шесть месяцев.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) сроком на три года автомобильным транспортом, сроком на шесть месяцев железнодорожным транспортом, за исключением вывоза сжиженного нефтяного газа недропользователями, осуществившего его производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающих стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Кодекса "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" (Налоговой кодекс)", – говорится в опубликованном документе.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 18 августа.

"Настоящий приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования", – отмечается в документе.

По информации на официальном сайте Минэнерго, запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным транспортом сроком на три года был введен 7 октября 2020 года. До этого аналогичный приказ был введен в 2017 году – так же на три года.

Недавно в Казахстане вновь продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива.

Напомним, в конце апреля в Алматы и нескольких областях страны повысили предельную цену на сжиженный нефтяной газ. До этого стало известно, что в южной столице выявили факты превышения цен на СНГ.

Также мы писали, что в связи с подорожанием бензина казахстанцы начали массово переводить автомобили на газ. В связи с этим эксперты забили тревогу – по их словам, ажиотаж вокруг переоборудования может сильно ударить по всему газовому рынку страны, так как производство сжиженного нефтяного газа в стране ограничено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2031892-kazahstan-sobiraetsya-prodlit-zapret-na-vyvoz-szhizhennogo-neftyanogo-gaza/