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Повлияли ли взрывы в Новороссийске на отгрузку казахстанской нефти, рассказали в КТК

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Морской терминал КТК
Морской терминал КТК. Фото: cpc.ru

Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума в результате сегодняшних взрывов в Новороссийске не пострадала, об этом сообщает официальный сайт КТК.

Как сообщили в КТК, 4 августа вблизи района операционной деятельности Морского терминала КТК (670 район акватории) корабли Военно-Морского флота РФ отразили атаку безэкипажных надводных плавсредств (БНП).

"В настоящее время отгрузка нефти на танкеры, пришвартованные к выносным причальным устройствам ВПУ-2 и ВПУ-3, осуществляется в штатном режиме. Повреждений инфраструктуры консорциума не имеется", – говорится в сообщении.

В КТК добавили, что введен временный запрет на движение судов в акватории КТК и порту Новороссийск. Загруженные танкера будут отведены после снятия запрета.

"Когда будет возобновление движения судов пока не знаем. Ждем сообщения от капитана порта", – сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань.

Также отмечается, что силы и средства охранных подразделений и дежурных плавсредств подрядчиков ориентированы на визуальное обнаружение БНП и незамедлительное информирование при их обнаружении.

Сегодня Минобороны России сообщило в своем официальном Telegram-канале, что два безэкипажных катера осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Напомним, в феврале стало известно, что на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в городе Новороссийске приостановлена отгрузка нефти.

Затем представители Каспийского трубопроводного консорциума заявили, что прием нефти в систему КТК с месторождения "Тенгиз" был остановлен.

В апреле стало известно, что на Каспийском трубопроводном консорциуме вновь приостановили перевалку казахстанской нефти. Позже в Минэнерго сообщили, что морской терминал КТК был остановлен на плановый ремонт на 72 часа.

На сайте "Панорама КТК" сообщается, что морской терминал КТК – важнейший узел транспортной артерии, расположенный в Южной Озереевке вблизи города Новороссийска.

Отгрузка нефти на танкеры для последующей отправки на мировые рынки осуществляется с помощью трех выносных причальных устройств (ВПУ). Введен в эксплуатацию в 2001 году, модернизирован в рамках Проекта расширения в 2010-2016 годах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2031278-povliyali-li-vzryvy-v-novorossiyske-na-otgruzku-kazahstanskoy-nefti-rasskazali-v-ktk/

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