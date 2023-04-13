Остановку перевалки казахстанской нефти на КТК объяснили в Минэнерго

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Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) был остановлен на плановый ремонт на 72 часа. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Министерство энергетики РК сообщает, что Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) остановлен на плановый ремонт на 72 часа. Остановка производится по заранее объявленному графику", – сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В пресс-службе КТК тем временем рассказали, что в ряде СМИ Казахстана, а также в некоторых казахстанских Telegram-каналах появились недостоверные сообщения о причинах временной остановки части деятельности Морского терминала Консорциума.

"В соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонтных работ КТК осуществляет остановку перекачки нефти по нефтепроводу не менее двух раз в год. Как правило, продолжительность остановок составляет 72 часа с момента отгрузки последнего танкера (прилагаем сообщение о плановой остановке в 2022 году)", – говорится на официальном сайте КТК.

Отмечается, что в указанный период КТК не осуществляет погрузку нефти на танкеры, не осуществляет перекачку и прием нефти в Резервуарный парк.

В пресс-релизе также сообщается, что грузоотправители КТК согласуют свои планы добычи и отгрузок нефти на Морском терминале в соответствии с плановыми остановками нефтепровода.

"В сообщении от 12 апреля говорится о том, что КТК не осуществляет операционную деятельность с 10 апреля в акватории порта Новороссийск.

В связи с этим объекты КТК не могут являться в последние дни источниками летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи (нефти, нефтепродуктов, газа и др.), на которые жалуется население МО Новороссийск в социальных сетях и в диспетчерские службы города.

Просим обратить на это особое внимание всех заинтересованных лиц", – говорится в пресс-релизе КТК.

Выполнение плановых технических работ на нефтепроводе в соответствии с графиком не является следствием жалоб населения и не несет на себе политической подоплеки, как это сообщают некоторые казахстанские СМИ Казахстана, говорится в сообщении.

"О результатах и объемах работ по итогам плановой остановки будет сообщено дополнительно, как и ранее", – рассказали в пресс-службе КТК.

Напомним, в конце февраля представители Каспийского трубопроводного консорциума заявили, что прием нефти в систему КТК с месторождения "Тенгиз" был остановлен в связи с затовариванием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016668-ostanovku-perevalki-kazahstanskoy-nefti-na-ktk-obyasnili-v-minenergo/