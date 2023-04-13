На КТК вновь приостановили перевалку казахстанской нефти

Морской терминал КТК. Фото: cpc.ru

На Каспийском трубопроводном консорциуме с 10 апреля вновь приостановили перевалку казахстанской нефти. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой", – сообщили в компании.

Кроме того, в компании ответили на жалобы жителей Новороссийска о том, что из-за КТК в городе стоит неприятный запах. Соответствующие собщения появились в российских СМИ и соцсетях.

Представители КТК заявили, что, поскольку перевалка нефти приостановлена, объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи.

Напомним, в феврале стало известно, что на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в городе Новороссийске приостановлена отгрузка нефти.

Затем представители Каспийского трубопроводного консорциума заявили, что прием нефти в систему КТК с месторождения "Тенгиз" был остановлен.

Добавим, что КТК, согласно информации на сайте, – это крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км.

В систему КТК поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016593-na-ktk-vnov-priostanovili-perevalku-kazahstanskoy-nefti/