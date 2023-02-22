Прием нефти с месторождения "Тенгиз" остановили на КТК в Казахстане

НПС. Иллюстративное фото: cpc-online.ru

Представители Каспийского трубопроводного консорциума заявили, что прием нефти в систему КТК с месторождения "Тенгиз" был остановлен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным представителей КТК, на сегодняшний день, 22 февраля, в связи с затовариванием прием нефти в систему КТК с месторождения "Тенгиз" на НПС "Тенгиз" (Республика Казахстан) остановлен.

Как объясняется в словаре финансовых терминов, затоваривание – это накопление товаров сверх количества, необходимого для эффективной оборачиваемости запасов.

Таким образом, прокачка нефти в резервуарный парк Морского терминала КТК остановлена.

"Прием нефти на НПС "Атырау" (РК) и на НПС "Комсомольская" (РФ) осуществляется в пониженных режимах", – добавили в КТК.

Как сообщается на сайте "Панорама КТК", нефтеперекачивающая станция "Тенгиз" – это головная НПС в Атырауской области, начальная точка маршрута нефтепровода "Тенгиз – Новороссийск". Введена в эксплуатацию в 1989 году.

НПС получает нефть с нефтегазового месторождения "Тенгиз" и перекачивает сырье на НПС "Атырау".

Напомним, вчера стало известно о том, что с 19 февраля из-за штормов на Черном море остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК в городе Новороссийске.

Сообщалось, что резервуарный парк на морском терминале практически заполнен – он содержит около 1 млн тонн нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум был создан для транспортировки нефти с месторождений Западного Казахстана и российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. километров соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и Морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010433-priem-nefti-s-mestorozhdeniya-tengiz-ostanovili-na-ktk-v-kazahstane/