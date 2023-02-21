КТК остановил отгрузку нефти из-за шторма на Черном море

Резервуары КТК. Иллюстративное фото: cpc.ru

С воскресенья, 19 февраля, на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в городе Новороссийске приостановлена отгрузка нефти. Об этом сообщает "МИА Казинформ".

Как рассказали агентству в компании, 19 февраля была остановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК. Эти меры были необходимы из-за неблагоприятных погодных условий (сильный штормовой ветер, высокая волна).

"До настоящего времени штормовые ограничения от капитана порта "Новороссийск" не сняты, прогноз неблагоприятный", – подчеркнули представители КТК.

Уточняется, что резервуарный парк на морском терминале практически заполнен – он содержит около 1 млн тонн нефти. При этом прием нефти от грузоотправителей осуществляется в оставшиеся емкости на линейной части нефтепровода и в резервном парке терминала.

В компании пообещали дополнительно сообщить, если КТК будет вынужден остановить транспортировку нефти.

"В КТК добавили, что грузоотправители уведомлены о текущей ситуации", – отметили в информагентстве.

Тем не менее, как сообщает издание Интерфакс, ранее президент "Транснефти" Николай Токарев в разговоре с журналистами высказал уверенность, что КТК к концу месяца наверстает план по отгрузке нефти, скорректированный из-за штормов в Новороссийске.

"По Новороссийску за прошлый год из 365 дней 111 были штормовыми. Это обычная история, они быстро наверстают до конца месяца", – завил он.

Добавим, что Каспийский трубопроводный консорциум был создан для транспортировки нефти с месторождений Западного Казахстана и российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. километров соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и Морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.

На территории Российской Федерации зарегистрировано Акционерное Общество "КТК-Р", на территории Республики Казахстан – Акционерное Общество "КТК-К". Пропускная способность нефтепровода составляет 67 млн тонн в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010300-ktk-ostanovil-otgruzku-nefti-iz-za-shtorma-na-chernom-more/