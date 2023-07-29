"Цена АИ-92 не должна превышать 205 тенге": какова ситуация с бензином в Казахстане

Заправка авто. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации с бензином в Казахстане высказались в Министерстве энергетики. В ведомстве заявили, что в настоящее время Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ работают в нормальном режиме и вырабатывают АИ-92, АИ-95, а при наличии заявок и АИ-98, передает официальный сайт министерства.

По информации ведомства, совокупные запасы объемов на нефтебазах, в пути, НПЗ и импорта "премиального" АИ-95 достигают 36,5 тыс. тонн (12-дневная потребность страны) и "народного" АИ-92 - 257,1 тыс. тонн (18 дней).

"Отмечаем, что предельная цена автобензина АИ-92 не должна превышать 205 тенге/литр в связи с государственным регулированием цены.

Цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно, цены на "пистолете" АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке", - рассказали в Минэнерго.

Также ведомством даны разъяснения о возможности импорта крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, "Газпромнефть", Gas Energy), учитывая период отпусков и повышенного спроса на АИ-95+.

"Что касается Павлодарской области, то по крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, "Газпром", Gas Energy) топливо в свободной реализации, местами могут быть ограничения, связанные с летним периодом отпусков и повышенным потреблением.

На 28 июля 2023 года в Павлодарской области с учетом запасов на нефтебазах и в пути есть 0,8 тыс. тонн АИ-95, или на 8 суток, АИ-92 - 4,1 тыс. тонн, или на 9 суток.

Объемы поставки автобензинов будут постепенно наращиваться с учетом запуска Павлодарского НПЗ после завершения планово-предупредительного ремонта", - отметили в министерстве.

Напомним, в конце марта стало известно, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане.

С 12 апреля в стране вступил в силу приказ министра, которым предусматривалось повышение предельных цен на регулируемые государством нефтепродукты. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита топлива.

При этом в правительстве заявили, что спекуляции с ГСМ недопустимы.

После начала действия документа радикальных изменений в ценниках автозаправочных станций (АЗС) поначалу не наблюдалось. Эксперты связывали это явление с тем, что на нефтебазах еще находился приличный запас топлива, купленного по старым ценам. Однако со временем они все равно "поползли" вверх.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2030542-tsena-ai-92-ne-dolzhna-prevyshat-205-tenge-kakova-situatsiya-s-benzinom-v-kazahstane/