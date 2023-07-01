Казахстан договаривается об импорте бензина АИ-95 из России из-за ремонта на Шымкентском НПЗ

Шымкентский НПЗ. Фото: пресс-служба Минэнергетики

В связи с ремонтом на Шымкентском НПЗ Казахстан прорабатывает вопросы импорта бензина Аи-95 из России, об этом сегодня сообщает официальный сайт Минэнергетики.

По информации ведомства, с 3 по 14 июля Шымкентский НПЗ будет остановлен на регенерацию катализатора и пуск установки каталитического риформинга.

Сообщается, что данная процедура направлена на восстановление активности катализатора риформинга SR 1000 и сохранения выработки "народного" бензина Аи-92 при неисправном сырьевом теплообменнике Т-251 (применяется при производстве автобензина Аи-95).

Причина неисправности теплообменника Т-251устанавливается учредителями ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" – АО НК "КазМунайГаз" и CNPC.

В Минэнерго отметили, что в целях сохранения баланса автобензинов на июль производственные планы скорректированы следующим образом:

Атырауский НПЗ – увеличена выработка премиального автобензина Аи-95 с 20 до 45 тыс. тонн, Аи-92 сохранится на уровне свыше 100 тыс. тонн.

Шымкентский НПЗ – снижена выработка премиального автобензина Аи-95 на 29 тыс. тонн, Аи-92 сохранится на уровне свыше 140 тыс. тонн.

"Принимая во внимание период летних отпусков и повышенный спрос на Аи-95, крупными сетями АЗС – PetroRetail, Sinooil, Helios и "Газпромнефть" прорабатываются вопросы импорта автобензина Аи-95 в рамках Индикативного плана между Министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации", – добавили в ведомстве.

В настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в Казахстане составляют:

Аи-92 – 357 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-суточной потребности страны;

Аи-95 – 50 тыс. тонн (15 суток);

дизтопливо – 518 тыс. тонн (28 суток).

Кроме того, продолжается деятельность региональных комиссий по ГСМ акиматов областей и городов республиканского значения совместно с представителями АЗРК, АФМ, КГД и КРЕМ, в том числе по недопущению ограничений АЗС в реализации и мониторинга запасов ГСМ на нефтебазах, необоснованного повышения цен и перетоков ГСМ.

Напомним, с 12 апреля текущего года в Казахстане вступил в силу приказ министра энергетики РК, который повышает предельные цены на регулируемые государством нефтепродукты. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита топлива.

В первое время после начала действия приказа радикальных изменений в ценниках автозаправочных станций (АЗС) не наблюдалось. Эксперты связывали это явление с тем, что на нефтебазах еще находился приличный запас топлива, купленного по старым ценам. Однако со временем они все равно "поползли" вверх.

Между тем в конце мая мы рассказывали, что средняя цена одного литра бензина АИ-95 по итогам апреля установилась на уровне 218 тенге. Это первое повышение с начала 2023 года. Рост составил 1,87% за месяц.

Ценник у АИ-92 дорос в среднем до 199 тенге за литр (рост на 10,56%), а у летнего дизельного топлива – до 289 тенге (рост сразу на 19,92% за месяц).

При этом дороже всего АИ-92 обходится жителям Алматы, Астаны, Караганды и Кунаева – максимальные 205 тенге за литр. АИ-95 по самым высоким ценникам продают также в Кунаеве – 223 тенге.

На этой неделе министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, стоит ли ожидать казахстанцам дефицита топлива.

По его словам, в стране уже зарезервировали необходимый объем бензина АИ-92. Однако он отметил, что другая ситуация складывается с бензином марки АИ-95.

"Определенные риски у нас появились по бензину АИ-95. Там, возможно, повышение цен, но это нерегулируемая область в связи с тем, что в летний сезон увеличивается количество поездок. Особенно в курортные зоны. В этой связи мы видим риски именно по 95-му бензину", – заявил глава Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2027137-kazahstan-dogovarivaetsya-ob-importe-benzina-ai-95-iz-rossii-iz-za-remonta-na-shymkentskom-npz/