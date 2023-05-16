Токаев принял годовой отчет Нацбанка Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2022 год, передает официальный сайт Акорды.

В мероприятии приняли участие председатель Национального банка Галымжан Пирматов, первый заместитель руководителя Администрации президента Тимур Сулейменов, заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2022 год, мерах по обеспечению финансовой стабильности и состоянии золотовалютных резервов Нацбанка, а также активах Национального фонда.

Президент был проинформирован о том, что по итогам 2022 года долларизация снизилась до 31,6%, объем кредитования банками второго уровня экономики увеличился на 23,3% до 22,8 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу – на 13,9% до 9,6 трлн тенге. Кредиты экономике в расширенном определении за 2022 год выросли на 21,7% и по состоянию на 1 января 2023 года составили 28,9 трлн тенге.

По данным Национального банка, валовые международные резервы за 2022 год увеличились на 1,2 млрд долларов и составили 90,8 млрд долларов, в том числе золотовалютные резервы – 35,1 млрд долларов, активы Национального фонда – 55,7 млрд долларов. Доходность пенсионных активов ЕНПФ с момента консолидации в 2014 году в годовом выражении составила 9,33%.

По информации Нацбанка, международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings подтвердили суверенный рейтинг Казахстана на уровне ВВВ с прогнозом "стабильный".

Глава государства отметил, что основными проблемами экономики остаются инфляция, макроэкономическая и энергетическая нестабильность.

"Международные организации прогнозируют значительное замедление глобального роста с 6,2% в 2021 году до 3,4% по оценкам МВФ и усиление ценового давления. Все это влияет на экономическое развитие нашей страны и указывает на необходимость еще более слаженной и эффективной работы Правительства, Национального банка и других государственных органов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По итогам обсуждения президент одобрил годовой отчет.

Напомним, ранее в апреле Галымжан Пирматов доложил Токаеву об итогах денежно-кредитной политики. Президент был проинформирован о ситуации в экономике и финансовом секторе Казахстана, улучшении деловой активности, динамике депозитного рынка, а также состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

А на прошлой неделе зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова рассказала, что за апрель 2023 года валютные активы Нацфонда выросли до 58,7 млрд долларов.

Добавим, что, согласно информации на сайте НБ, Национальный банк – это центральный банк Казахстана, который представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы страны.

Основной целью Национального Банка является обеспечение стабильности цен.

Задачами Национального Банка в соответствии с законодательством являются:

разработка и проведение денежно-кредитной политики государства;

обеспечение функционирования платежных систем;

осуществление валютного регулирования и валютного контроля;

содействие обеспечению стабильности финансовой системы;

осуществление статистической деятельности в области денежно-кредитной статистики, статистики финансового рынка и статистики внешнего сектора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020756-tokaev-godovoy-otchet-natsbanka-kazahstana/